Igor Boţan: Probabilitatea invaziei Rusiei în Ucraina nu este egală cu zero, ea nu trebuie ignorată

„Acest interes al Rusiei îl înţelegem, pentru că Rusia a intrat în război cu Georgia în 2008. Rusia s-a aventurat în 2014 în anexarea Crimeii şi în incitarea războiului din Donbas. Deci, sunt lucruri foarte clare. Când pentru prima dată am înţeles noi că Rusia luptă şi va lupta pentru spaţiul post-sovietic? În 2008, în 2013, atunci când urma să aibă loc Summiit-ul de la Vilnius privind semnarea acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană a statelor post-sovietice. Era vorba de Republica Moldova, Ucraina, Georgia şi Armenia. Imediat au urmat sancţiuni împotriva Republicii Moldova, Putin încearcă să-l convingă pe preşedintele Armeniei Sarkisean să nu semneze acest acord de asociere şi mesajul este foarte clar: am înarmat Azerbaidjanul, i-am oferit suficient armament de 1 miliard de dolari”, a detaliat Igor Boţan.



Expertul permanent al proiectului a spus că răspunsul Occidentului în această situaţie este pe trei paliere. „Statele Unite, la întâlnirea de la Geneva, i-au răspuns Federaţiei Ruse foarte clar, că cerinţele acesteia nu pot fi acceptate şi a explicat motivele. A avut loc întâlnirea ulterior la Bruxelles, în cadrul NATO, unde reprezentanţii NATO i-au răspuns Rusiei în aceeaşi manieră şi a avut loc întâlnirea de la Viena, în cadrul OSCE, unde răspunsul a fost practic acelaşi. Deci, Federaţia Rusă a recunoscut că lucrurile nu au evoluat foarte mult şi a venit cu acea cerinţă ca răspunsul la cele două proiecte de tratat, propuse Statelor Unite şi NATO, să îl primească în scris, după care Rusia va lua măsuri. Ce fel de măsuri, am văzut – răspuns evaziv, poate e vorba de amplasarea armamentului în America Latină, deci lucrurile au intrat pe o pistă fără un conţinut foarte clar. Ceea ce vedem cu toţii este că părţile se angajează într-un proces de dialog şi discuţii, iar în această perioadă situaţia în jurul Ucrainei, care este ţinta principală, se agravează şi mai mult -manevre militare în Belarus, manevre la hotarele Ucrainei, dislocarea trupelor din Orientul Îndepărtat în preajma Ucrainei. Deci, escaladarea acestui conflict şi creşterea tensiunilor le avem pe faţă. În situaţia în care se află Rusia, ea nu se poate aventura la lucruri foarte globale. Din punct de vedere al resurselor umane, al forţei economice, a potenţialului tehnologic, Rusia nu cred că se poate aventura într-o conflagraţie care depăşeşte spaţiul post-sovietic. Rusia joacă tare în ceea ce priveşte introducerea strâmbelor între aliaţii din cadrul NATO, Uniunea Europeană, Statele Unite şi aici joacă foarte puternic. Acum, dacă Occidentul spune nu, eu nu exclud că Rusia se poate aventura în Ucraina, iar aventurarea Rusiei în Ucraina ar însemna implicarea Occidentului în ajutorarea Ucrainei, acest moment poate introduce disensiune între liderii europeni”, a subliniat Igor Boţan.



Potrivit expertului, criza de securitate are mai multe dimensiuni, iar una dintre ele este criza energetică, care a lovit Republica Moldova foarte dur. „Criza energetică este, până la o anumită limită, una artificială, creată cu bună ştiinţă, deliberat.



În opinia lui Igor Boţan, majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova trebuie să decidă în această situaţie dacă libertatea, independenţa într-adevăr valorează pentru ei. „Toată această criză este inspirată cu scopul de a exporta destabilizare în spaţiul ex-sovietic. Acest lucru trebuie să convingă, potrivit strategilor ruşi, ca Occidentul, Uniunea Europeană, Statele Unite şi NATO să lase baltă acest teritoriu. O implicare militară directă din partea Rusiei ar fi o nebunie, pentru că va exista rezistenţă. Dar destabilizarea internă, aducerea la guvernare a unor forţe pro-ruseşti, care, chipurile ulterior, vor prelua puterea şi vor contribui la consolidarea fie a spaţiului CSI, fie al Uniunii Economice Euroasiatice, asta este ceea de ce are nevoie Federaţia Rusă. Cetăţenii trebuie să vadă, dacă se întâmplă acest scenariu, dacă Rusia reuşeşte să convingă Statele Unite, Europa, să lase baltă acest teritoriu, pentru ca ea să-l reasimileze, cetăţenii trebuie să-şi imagineze ce se poate întâmpla. Vor cetăţenii Republicii Moldova ca să aibă aici, în Republica Moldova, un regim similar cu cel din Belarus, Kazahstan, Federaţia Rusă, care pe bandă rulantă, pur şi simplu anihilează toate drepturile cetăţeneşti în folosul unei elite, care este oligarhică, profund coruptă şi care controlează acest spaţiu?”, a spus Igor Boţan.



