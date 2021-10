Igor Boţan: Amendamentele la Codul Audiovizualului ale PAS ar putea duce la divizarea societăţii

„Asta face ca societatea să fie divizată. Unii susţin: Da, mergem în baza voinţei politice, pentru că PAS are un mandat popular. Iar cei care sunt mai experimentaţi spun: până la voi au fost alte guvernări, cu intenţii bune, dar am văzut că intenţiile bune întotdeauna se izbesc de un perete în care nu mai faci o breşă ca să ajungem la normalitate. Noi nu putem şti dacă ei vor reuşi. Şi mai este un aspect psihologic: Noi ştim că până acum cei numiţi de către Parlament, Guvern şi aşa mai departe în Republica Moldova practic întotdeauna îşi exprimă sentimentul de gratitudine pentru cei care i-au numit. Acest lucru s-a observat întotdeauna. Şi noi nu avem nicio certitudine că de acum înainte, cu bunele intenţii ale PAS-ului, nu vom avea aceeaşi situaţie: cei care vor fi numiţi, vor avea acest sentiment de gratitudine pentru guvernarea PAS, că a modificat legislaţia – în baza modificării legislaţiei au fost întrerupte mandatele celor în funcţii, care nu au fost duse până la capăt, şi de aceea noii funcţionari desemnaţi trebuie să aibă un sentiment de gratitudine”, a menţionat expertul Igor Boţan în carul dezbaterii publică a IPN la tema „Revenirea Teleradio-Moldova sub control parlamentar: plusuri şi minusuri, beneficii şi riscuri”.



Igor Boţan a explicat: „Se face un pas înapoi pentru ca ulterior să se poată avansa rapid în normalitate. Numai că există mari semne de întrebare. Nu există absolut nicio certitudine că acest pas înapoi nu va fi veşnic. Noi vedem atitudinea cetăţenilor, a experţilor faţă de toate reformele pe care le începe actuala guvernare. Atitudinea poate fi exprimată în felul următor: dacă ei au un mandat proaspăt de la popor şi au voinţă politică, atâta timp cât nu încalcă Constituţia, sunt legiuitori, pot să aplice această voinţă politică pentru a aranja lucrurile într-o nouă albie. Marea problemă este că nu ştim, dacă vor reuşi sau nu. Fiindcă dacă ei reuşesc, toată lumea va uita de compromisurile care s-au făcut. Toată lumea va aplauda. Iar dacă nu vor reuşi, atunci lucrurile devin foarte proaste, mai proaste decât cele pe care le-au moştenit. Dacă lucrurile vor eşua, ei vor fi cei vinovaţi pentru precedentele proaste pe care le-au creat. Şi aici suntem în situaţia să spunem că nu prea avem motive să credem că vor reuşi”, a spus expertul.



Potrivit lui, problema legată de Codul Serviciilor Media Audiovizuale ţine de faptul că „actuala guvernare a PAS pune accentul pe controlul parlamentar pentru instituţiile care folosesc bani publici. Modificările la lege au ca miză schimbarea managementului Companiei Teleradio-Moldova. Nu mai este Consiliul Audiovizualului cel care organizează un concurs pentru desemnarea directorului general – a Comitetului managerial. Această schimbare vine în albia a ceea ce partidul de guvernământ PAS ne-a anunţat: renunţă la concursuri, pentru că în Republica Moldova avem o situaţie anormală. Concursurile vor reveni după ce va trece o perioadă, potrivit lor, după ce Moldova va intra în normalitate. Adică după ce organul legislativ prin modificarea legilor va face un fel de audit în limitele împuternicirilor referitoare la controlul parlamentar. Aceasta este logica lor, pe care o aplică practic la toate instituţiile publice, de reglementare ş.a.. Teleradio Moldova şi Consiliul Audiovizualului nu fac excepţie de la această abordare. Potrivit guvernării, legea actuală e bună, dar trebuie fortificat controlul parlamentar pentru că este vorba de bani publici. Iar odată cu încetăţenirea normalităţii s-ar putea ca ei, dacă înţeleg eu corect, să renunţe la controlul care poate conduce, în urma prezentării rapoartelor, la demiterea conducătorului instituţiei respective”, a menţionat Igor Boţan.



Dezbaterea publică la tema „Revenirea Teleradio-Moldova sub control parlamentar: plusuri şi minusuri, beneficii şi riscuri”, este ediţia 210 a ciclului de dezbateri „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, proiect susţinut de către Fundaţia germană „Hanns Seidel”.