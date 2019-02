Ghimpu, prima reacţie după înfrângerea PL în alegeri: „Fără supărare, dar consider că majoritatea unioniştilor s-au prostit ori au fost prostiţi”

„După toate câte s-au întâmplat, cred că am şi eu dreptul să-i mai pişc câte puţin pe patrioţii neamului. Fără supărare, dar consider că majoritatea unioniştilor s-au prostit ori au fost prostiţi de două ori în ultimele două alegeri (prezidenţiale din 2016 şi actualele parlamentare din 24 februarie 2019). În 2016 n-au votat pentru un candidat unionist, ci pentru Maia Sandu, crezând în povestea că Sandu va câştiga din primul tur; iar pe 24 februarie au votat pentru blocul ACUM, crezând în minciuna lui A.Năstase şi M.Sandu precum că Blocul va lua majoritatea voturilor şi astfel va fi doborât regimul Plahotniuc. Însă a ieşit exact invers. Plahotniuc, care a ştiut de ce are nevoie de sistemul mixt, a luat cele mai multe mandate!”, a scris Mihai Ghimpu pe pagina sa de Facebook.

Mihai Ghimpu a criticat decizia unioniştilor de a vota pentru Blocul ACUM în defavoarea PL.

„Motivul unioniştilor a fost că Ghimpu şi PL nu-i bun, fiindcă a fost în aceeaşi alianţă cu Plahotniuc! Vă întreb însă: dar foştii PLDM-işti, care au guvernat împreună cu Plahotniuc după excludera PL din majoritatea parlamentară, tocmai atunci când s-a furat miliardul şi s-au spălat prin băncile noastre 20 de miliarde de dolari - ei sunt buni??? Ei, care astăzi se regăsesc pe listele ACUM, sunt buni, chiar

dacă au fost complici prin tăcerea lor la hoţiile secolului, iar după toate astea (culmea obrăzniciei) - mai dau şi vina pe mine şi PL!”, a spus Ghimpu.

„Ori sunteţi unionişti, ori nu vă mai frăsuiţi atâta, pentru că am ştiut cu toţii, că blocul ACUM va veni în Parlament şi fără voturile unioniştilor! Şi dacă intra în Parlament şi un partid unionist, la sigur n-ar fi existat problema unei alianţe de dreapta, în cazul formării unei majorităţi. Dar, odată ce v-aţi lăsat duşi cu zăhărelul marca “ACUM” şi n-aţi votat pentru un partid unionist, astăzi în Parlament nu mai avem un partid, care să apere şi să promoveze cauza Unirii, - avem doar partide antiUNIRE”, a adăugat Ghimpu.



El susţine că „unioniştii au dus la bun sfârşit ideea lui Plahotniuc - Dodon (şi nu doar a lor), ca în Parlament să nu pătrundă niciun partid unionist, iar în fruntea Primăriei mun.Chisinau să nu mai fie un unionist”.

„Acest lucru era vizibil şi trebuia să fie înţeles atunci, când Plahotniuc a început a lovi cu bărdiţa în mine şi PL, arestându-i ilegal pe Iu.Chirinciuc şi D. Chirtoacă; dar unioniştii, în loc să-mi ofere încredere mie şi să susţină politica PL, s-au lăsat duşi de un val, creat cu bună ştiinţă, şi prin acest gest au preluat, din păcate, barda antiunionistă”, a mai declarat Ghimpu.



