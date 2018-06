Dorin Chirtoacă: Trebuie să ne unim forţele pentru următoarele parlamentare

Dorin Chirtoacă susţine că actualmente este esenţial ca liderii partidelor să iasă în faţă şi să mobilizeze cetăţenii pentru că a rămas prea puţin timp până la alegerile parlamentare din acest an. Potrivit lui, filtrele de integritate şi meritocraţie, pe care le creează PPDA şi PAS privind accederea în echipa blocului sunt bune, dar acest lucru ar putea tărăgăna procesul, iar acum este esenţială mobilizarea populaţiei. „Liderii politici trebuie să-şi asume decizii. Maia Sandu ştie pe cine are alături în echipă, noi la Partidul Liberal ştim pe cine avem alături, cei care am rămas rezistăm. Haideţi să ne unim forţele şi să mergem înainte”, a menţionat prim-vicepreşedintele PL.

Potrivit lui, partidele care reprezintă interesele cetăţenilor acum trebuie să treacă de la discuţiile în presă la o masă rotundă, la discuţii instituţionalizate pentru a găsi un numitor comun.