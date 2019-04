Dorin Chirtoacă anunţă în ce condiţii ar putea candida la un nou mandat de primar al Chişinăului

„Vreau să văd care este punctul de vedere al cetăţenilor, după care voi lua o decizie. Pentru mine nu este vorba de a candida în sine, dar de a reveni la serviciu. Eu am fost scos cu forţa de la serviciu şi nu mai este obiectiv în sine să câştig alegerile ca anterior. În condiţiile în care cetăţenii vor fi favorabili persoanei mele, atunci voi lua în calcul o asemenea opţiune”, a declarat liderul PL.

Dorin Chitoacă spune că ar candida din partea Partidului Liberal, chiar dacă şi blocul ACUM îşi va înainta un pretendent. „Nu este vorba de partid, dar de persoană. Blocul ACUM sau altcineva trebuie să aducă o persoană cu pondere care să se vadă că are capacitate în comparaţie cu alţi candidaţi, inclusiv subsemnatul, dacă voi fi, să tragă la cântar mai mult şi să poată mai multe să rezolve pentru Chişinău”, a afirmat politicianul.



„Oricine ar candidat la ora actuală nu ştiu dacă s-ar descurca mai bine decât mine în ceea ce priveşte problemele Chişinău”, consideră Dorin Chirtoacă.



Dorin Chirtoacă a ocupat funcţia de primar al Chişinăului timp de trei mandate, din 2007 până în 2018.Actualmente, este cercetat în dosarul parcărilor cu plată din mai 2017. El se află sub control judiciar, fiind învinuit de corupere pasivă, acceptarea şi primirea, prin mijlocitor, a bunurilor ce nu i se cuvin. El pledează nevinovat şi afirmă că procesul său are caracter politic.

