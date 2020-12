Cristian Rizea riscă închisoare şi în R. Moldova. Procurorii au stabilit că ex-deputatul român a obţinut cetăţenia moldovenească prin încălcarea legislaţiei

Potrivit procurorilor, prin Avizul Agenţiei Servicii Publice din 28 decembrie 2017, fostul deputat român a fost recunoscut cetăţean al Republicii Moldova şi asta în condiţiile în care prin sentinţa din 7 decembrie 2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din România, definitivă prin decizia penală din 18 martie 2019, acesta era judecat şi condamnat la închisoare, cu executare, pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor.

Procurorii precizează că, la momentul depunerii cererii de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova, acesta a tăinuit date pertinente şi anume că, începând cu anul 2015 deţinea statut de acuzat în materie penală, date a căror cunoaştere ar fi dus la respingerea cererii.

În cadrul investigaţiilor, Procuratura Generală a tras concluzia că dobândirea cetăţeniei de către acesta a avut loc contrar legii, care statuează că cetăţenia Republicii Moldova nu se acordă persoanei sau nu poate fi redobândită de persoana care în perioada de examinare a cererii execută sau are de executat pedeapsa penală privativă de libertate în temeiul sentinţei instanţei de judecată, are antecedente penale nestinse sau se află sub urmărire penală.

Ca urmare a celor constatate, Procuratura Generală a pornit o cauză penală pe faptul falsului în declaraţii, care, potrivit legislaţiei Republicii Moldova, se pedepseşte cu amendă de până la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de cel mult 5 ani.





Cristian Rizea a fost reţinut în Republica Moldova marţi, 3 noiembrie, la scurt timp după ce preşedintele Igor Dodon i-a anulat cetăţenia moldovenească. Ulterior, el a fost arestat pentru 18 zile, iar Chişinăul a anunţat că fostul deputat va fi extrădat în România.







„Acesta se află în căutare internaţională pe canalele Interpol cu scop de arest şi extrădare din 19.03.2019, în vederea executării pedepsei privative de libertate în România pe un termen de 4 ani şi 8 luni pentru infracţiunea de trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor, conform senţinţei definitive emisă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României”, se spune într-un comunicat de presă al Poliţiei din R. Moldova. Oamenii legii au mai comunicat că autorităţile moldoveneşti au demarat procedura de extrădare, în corespundere cu acordurile bilaterale privind aplicarea legii penale dintre Republica Moldova şi România.

„L-au condus la organul de Poliţie. Ne aflăm în faţa unui abuz în faţa lui Igor Dodon. El poate veni în România în noaptea asta sau niciodată”, a declarat avocatul lui Cristian Rizea, Alexandru Morărescu, citat de Jurnal.md

Preşedintele Igor Dodon a anunţat marţi că a semnat un decret prin care a anulat cetăţenia lui Cristian Rizea, despre care preşedintele în exerciţiu spune că este „un criminal, conform justiţiei române”.

Dodon a adăugat că acum ţine de competenţa organelor de drept moldoveneşti şi române ca să-l reţină şi să-l expulzeze pe Cristian Rizea din R. Moldova. Dodon a precizat că decretul a fost semnat la propunerea Comisiei pentru cetăţenii.