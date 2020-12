Andrei Năstase s-a gândit anterior să demisioneze de la şefia Platformei DA

„Au fost nişte momente în care am analizat şi m-am gândit, dacă problemă sunt eu. Am făcut nişte analize, am consultat sociologi, specialiştii şi mi-au spus: Andrei, a fost un val, un val care va trece. Acum nu ar trebui să iei nişte decizii foarte pripite”, a declarat liderul Platformei DA.



Totodată, în prezent, în urma înfrângerii pe care a suferit-o la alegerile prezidenţiale din noiembrie, Andrei Năstase susţine că nu are motive pentru a-şi prezenta demisia de la şefia formaţiunii



„Atâta timp cat am sprijinul partidului, atâta timp cat nu am furat, nu am minţit, nu mi-am bătut joc de oameni, am slujit statul din care fac parte, am pus şi eu umărul la eliberarea acestui stat de un criminal cum este Plahotniuc, am adus un pic de libertate aici, am familia alături de mine, suntem cu toţii acasă, nu am motive pentru un asemenea demers”, a adăugat Andrei Năstase.



În acelaşi timp, Andrei Năstase afirmă că, în prezent, Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr lucrează la un plan de resetare a formaţiunii.



Potrivit Comisiei Electorale Centrale, după numărarea a 100% din sufragii în turul I al alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2020, Andrei Năstase a obţinut 43.924 de voturi, adică 3,26%.