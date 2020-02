Încă un deputat părăseşte PDM şi aderă la grupul parlamentar „Pro-Moldova”. Reacţiile lui Candu şi Diacov

„Ultimele evoluţii în Partidul Democrat din Moldova m-au determinat să iau o decizie foarte grea, dar asumată. Declar că am decis să părăsesc fracţiunea Partidului Democrat din Moldova şi echipa PDM. În ultimii ani, în echipa Partidului Democrat am reuşit să facem multe lucruri frumoase, să realizăm fapte concrete şi să aducem încrederea oamenilor în viitor. Din păcate, în prezent, nu mai am o susţinere necesară în cadrul partidului pentru a continua să muncesc în această direcţie”, a scris Gheorghe Braşovschi pe pagina sa de Facebook.