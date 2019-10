Un proiect de lege pentru micul business din Moldova urmează a fi înregistrat în Parlament

Proiectul de lege prevede acceptarea cecurilor emise de maşini de casă şi control în calitate de documente confirmative pentru deducerea cheltuielilor. Volumul total al cheltuielilor care pot fi deduse prin cec nu pot depăşi 0,5% din venitul impozabil anual.



Se propune excluderea sintagmei „L.Ş.” din facturile fiscale şi alte documente primare de strictă evidenţă utilizate în activitatea de întreprinzător. „Deşi legea demult timp nu mai obligă pe nimeni să ceară ştampilă, încă se insistă pe ele. Prevederea proiectului propus vine să le amintească tuturor utilizatorilor că ştampila nu e necesară”, explică Radu Marian.



Potrivit proiectului, va fi necesară o singură declaraţie vamală o dată la trei luni pentru exportatorii de mărfuri de producţie autohtonă, dacă fiecare lot de marfă nu depăşeşte un salariu mediu lunar pe economie.



De asemenea, facturile fiscale scanate şi trimise pe email vor fi percepute ca dovadă contabilă. Potrivit deputatului, actualmente, legislaţia naţională nu exclude în mod direct acest fapt, însă, deoarece cadrul normativ nu cuprinde o trimitere directă la o astfel de normă, există interpretări.



Proiectul avantajează întreprinderile mici care au raportate salarii medii mai mari să participe la achiziţii publice, încurajând firmele să plătească pe curat salariile şi contribuţiile sociale. „De exemplu, dacă o companie care participă la concurs de achiziţii publice înregistrează o creştere salarială de cel puţin 16% în momentul participării la tender faţă de un an în urmă, aceasta va avea prioritate”, scrie Radu Marian.



Liberii profesionişti, în special cei din domeniile creative, IT şi knowledge intensive, vor avea un regim fiscal care ar impulsiona intrarea acestora în legalitate. Respectiv, nu se propune crearea unui regim fiscal nou, ci ajustarea regimului de activitate profesională în domeniul juridic şi medical, extrapolând modul de impozitare a acestora şi asupra altor profesionişti individuali, cum ar fi inginerii, oamenii de creaţie, specialiştii IT:



Proiectul mai prevede instituirea unui singur raport anual pentru SRL-urile nou create. Deşi în acest moment există un regim simplificat de raportare pentru întreprinzătorii individuali care au până la trei angajaţi, ei trebuind să prezinte un singur raport unificat, totuşi acest lucru nu există pentru SRL-uri şi alte forme de organizare.



Propunerile de completare a proiectului de lege sunt aşteptate până pe 8 octombrie pe adresa electronică: radu.marian[at]parlament.md