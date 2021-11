Constantin Şchendra, numit viceguvernator la BNM

Legislaţia în vigoare prevede că prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorii sunt numiţi de Parlament la propunerea guvernatorului Băncii Naţionale. În demersul înaintat Parlamentului se menţionează că Constantin Şchendra întruneşte cerinţele speciale prevăzute de lege – deţine cetăţenia Republicii Moldova, are studii superioare, se bucură de o bună reputaţie, nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. De asemenea, nu are în ultimii cinci ani în cazierul privind integritatea profesională înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională şi are o experienţă de muncă de cel puţin zece ani în domeniul financiar, juridic sau de audit.



Candidatura lui Constantin Şchendra a fost propusă şi acum un an, însă Comisia juridică numiri şi imunităţi nu a susţinut desemnarea acestuia în funcţia de viceguvernator. Ulterior, BNM şi-a exprimat dezacordul cu decizia Comisiei şi a solicitat revizuirea acesteia.



Numirea lui Constantin Şchendra în calitate de viceguvernator al Băncii Naţionale a fost susţinută de 53 de deputaţi ai Partidului Acţiune şi Solidaritate. 19 deputaţi ai Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor au votat contra, iar ceilalţi nu au votat.