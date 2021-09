Studiu. Construcţia Complexului Hidroenergetic Nistrean a afectat flora şi fauna Nistrului

Printre efecte se numără reducerea debitelor maxime, cu aproximativ 30%, şi apariţia efectului pulsatoriu, cunoscut sub numele de hydropeaking, atunci când nivelul apei din râu creşte sau scade în funcţie de deversările hidroenergetice. De asemenea, s-a observat răcirea apei râului în perioada caldă şi încălzirea în perioada rece a anului, reducerea nivelului de substanţe nutritive, fluctuaţii semnificative ale nivelului de oxigen şi supraaglomerarea cu vegetaţie a râului.



Acestea sunt câteva dintre concluziile preliminare ale studiului privind impactul social şi de mediu al Complexului Hidroenergetic Nistrean asupra râului Nistru, comandat de PNUD Moldova şi elaborat de o echipă de experţi independenţi, la iniţiativa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, cu sprijinul Suediei.



Secretarul de stat la Ministerul Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, poziţia Republicii Moldova este că este necesar să existe un Regulament de funcţionare a nodului hidrologic. Acest Regulament trebuie, în mod obligatoriu, să prevadă şi modalitatea de monitorizare şi control asumată de Republica Moldova. Concluziile studiu vor face subiectul negocierilor din octombrie cu partea ucraineană. Regulamentul, de principiu, a fost propus de partea ucraineană, el a fost oferit spre consultări. Moldova nu a fost de acord pe unele componente şi rămâne a fi discutată poziţia Republici Moldova.



Ana Jeleapov, expertă în domeniul hidrologiei, spune că s-a constatat efectul pulsatoriu al undelor, care este provocat de evacuarea apelor din cadrul staţiei hidroelectrice 2, din cauza funcţionării turbinelor. Variaţia de nivel fiind de 50 cm. Undeva pe la Soroca, efectul pulsatoriu scade şi nu este foarte resimţit. Acest efect are consecinţe semnificative asupra biodiversităţii, dezvoltării peştilor, impact asupra regimului termic al apei, ceea ce afectează în primul rând biodiversitatea, se reduce numărul de exemplare şi specii de peşti. Alt efect este asupra economiei. Cu apa rece este mai complicat să asiguri irigarea terenurilor. Alt efect este impactul asupra sedimentelor, care sunt reduse cu 95%, care iarăşi influenţează asupra diversităţii. Experta spune că volumul şi debitul de apă descreşte cu circa 30%.



Serghei Filipenco, expert în domeniul hidrobiologiei, a remarcat că schimbarea condiţiilor hidrologice ale Nistrului au dus la ceea că s-au micşorat semnificativ rezervele de peşte ale râului. Au dispărut 19 tipuri de peşti, iar o parte şi-au redus productivitatea.



Valentina Jamba, reprezentantă a Asociaţiei Obşteşti „Eco-Sor”, a spus că Nistrul are de suferit şi din cauza condiţiilor climaterice, nu are capacitatea de autocurăţare. Ea spune că, ONG-ul face o „propaganda ecologică” în toate localităţile de pe malurile Nistrului, pentru a fi păstrată ordinea, dar efectele apelor după hidrocentrală sunt prea vizibile pentru fauna şi flora Nistrului.