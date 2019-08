Peste 20 milioane de lei din loterie şi pariuri sportive vor ajunge în bugetul de stat în 2019

Compania a emis un comunicat de presă „în contextul în care în ultima perioadă în spaţiul public apar informaţii neverificate despre activitatea” ei. În comunicat se menţionează că NGM Company este fondată de către investitori din Bulgaria şi a încheiat cu Întreprinderea de Stat Loteria Naţională a Moldovei un contract în domeniul loteriilor momentane (bilete de loterie) şi organizare a pariurilor sportive. Potrivit acordului de parteneriat public-privat, statul oferă doar licenţa, iar partenerul privat îşi asumă toate costurile de promovare a produselor, inclusiv cheltuielile de promovare.



NGM Company este responsabilă exclusiv de loterie şi pariuri sportive şi nu are nicio atribuţie cu aparatele de joc, de care este responsabilă LNM.



„Nu corespund adevărului afirmaţiile că loteria nu plăteşte impozite. Până la încheierea contractului de PPP, timp de mai mulţi ani, loteria de stat a activat în pierdere şi nu a asigurat venituri la bugetul de stat. În momentul de faţă, statul beneficiază de o parte din venituri din vânzarea biletelor de loterie, sub formă de dividende. La fel, partenerul privat achită un impozit pe profit din activităţile licenţiate, în mărime de 12%, la fel ca şi alţi agenţi economici din Republica Moldova”, se menţionează în comunicat.



Compania precizează că iniţiativa unui grup de deputaţi de a impozita câştigurile persoanelor fizice din loterie şi pariuri sportive va lovi, în primul rând, în cetăţenii care joacă la loterie şi fac pariuri sportive. Şi aceasta pentru că anume ei vor fi obligaţi să achite impozite. La fel, va avea de pierdut şi statul, care va rata venituri, ca urmare a scăderii vânzărilor de bilete de loterie.



Potrivit NGM Company, proiectul de lege lasă multe semne de întrebare despre funcţionarea mecanismului de aplicare a impozitului pe câştigul persoanelor fizice şi nu ţine cont de cheltuielile jucătorilor pentru bilete de loterie sau pariuri sportive. De exemplu, nu este clar cum deputaţii vor să fie impozitate câştigurile cetăţenilor sub formă de bunuri materiale, de exemplu automobile, excursii etc.



Proiectul care prevede anularea facilităţilor fiscale pentru afacerile din zona jocurilor de noroc a fost aprobat de Guvern. Una dintre noile prevederi este că persoanele care vor câştiga bani la loterie sau la pariuri sportive vor plăti impozit pentru venitul ce depăşeşte 240 de lei.



