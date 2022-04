Permisele de conducere eliberate de Moldova şi Germania vor fi recunoscute reciproc

La cererea autorităţilor, va fi nevoie de prezentat şi un certificat medical de specialitate, care să confirme aptitudinile fizice şi mentale.



Totodată, potrivit declaraţiei semnate, vor fi supuse transcrierii permisele de conducere deţinute de persoanele care au reşedinţa obişnuită pe teritoriul Republicii Federale Germania (cel puţin 185 de zile pe an) pentru categoriile A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D şi DE. De asemenea, titularul permisului de conducere care urmează a fi convertit, va fi nevoit să suporte taxele interne stabilite de autorităţi.