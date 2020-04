Nichiforciuc: Niciodată nu am deţinut licenţă de extragere a minereurilor

„Îmi pare rău că unele instituţii de presă, în goana după ştiri, difuzează ştiri nedocumentate. Eu nu am niciun interes în acele proiecte, niciodată nu am avut afaceri în domeniu extragerii minereurilor. Toate interesele mele le declar de mulţi ani”, a declarat Eugeniu Nichiforciuc în cadrul emisiunii „Glavnoe” de la postul de televiziune TVC21.



Politicianul spune că atunci când un agent economic îşi deschide o întreprindere, în lista de activităţi se introduc mai multe servicii decât cele care urmează a fi prestate pentru că ulterior modificările sunt dificile.



Mai mult decât atât, oficialul spune că pentru extragerea minereurilor, în Republica Moldova trebuie să ai licenţă eliberată de autorităţi.



„Eu niciodată nu am deţinut licenţă de extragere a minereurilor. Niciun jurnalist nu a verificat din ce se plătesc impozitelor firmele respective. Firmele de care se vorbeşte oferă servicii de transport, materiale de construcţii, nu minereuri”, a precizat deputatul.



Una dintre modificările legislative pentru care Guvernul condus de Ion Chicu şi-a asumat răspunderea, dar ulterior au fost suspendate de Curtea Constituţională, prevede micşorarea taxelor pentru extragerea minereurilor.