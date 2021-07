Fondatorul firmei „Proimobil”: Cineva dintre oligarhi doreşte să-mi preia afacerea

Vlad Musteaţă a precizat, într-o conferinţă de presă la IPN, că trece printr-un calvar.

„Ne-am trezit cu percheziţii de la o instituţie, de care nici nu am auzit până atunci de ea. Nemijlocit Nicolae Dumbrăveanu de la PCCOCS (Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale – n.r.), cu o echipă de vreo şase procurori, era a doua zi după finalizarea amnistiei, am avut percheziţii, după care s-a stabilit un control fiscal. Controlul fiscal a confirmat că noi activăm legal, nu avem nicio încălcare. Şi atunci au început să se întâmple lucruri stranii – prin diferite persoane a început să-mi fie transmis mesajul că problema nu este în evziune fiscală sau în activitatea firmei. Problema mea poate fi rezolvată doar de la GBC. Am rămas stupefiat, pentru mine era un şoc, nu ştiam pe nimeni. Ulterior, după mai multe luni, tot mai des primeam mesaje că pot fi arestat în orice zi, pentru că cineva din interiorul sistemului oligarhic doreşte să-mi preia afacerea, ceea ce pentru mine la momentul ăla era inimaginabil. Şi prin diferite mesaje ascunse, mi se dădea de înţeles că nemijlocit Dorin Damir e implicat în asta şi că anume el doreşte să fie proprietarul acestei afaceri. Vorbim de anul 2017, primăvara, toate instituţiile statului, capturate”, a specificat fondatorul firmei Proimobil.

Omul de afaceri a adăugat că, în vara 2017, a mai avut încă un control fiscal, care tot a demonstrat că firma activa legal.

„În august 2017, avem percheziţii, peste 20-30 de procurori, poliţişti de la PCCOCS şi mascaţi, cu show medatic, în toată perioada asta mergea o campanie de denigrare personală a mea. Imedit, în prima zi, două persoane au fost arestate. La majoritatea agenţilor (imobilari – n.r.), care îs persoane de 20-23 de ani, li s-a transmis că minimum 10 persoane vor fi arestate. Toţi, practic, au fost impuşi să dea declaraţii împotriva mea. În baza acestor declaraţii, FISC-ul (Serviciul Fiscal de Stat – n.r.), în două-trei săptămâni, a emis act fiscal cu amendă calculată în jur de 50 de milioane de lei. Şi, în paralel, din partea lui Dorin Damir, prin intermediul apropiatului său, Octavian Orheianu, prieam mesaje că doar ei pot rezolva, toată situaţia e la control la dânşii şi mi se imputau nişte sume de bani să le transmit pentru aplanarea problemelor, adică pentru a nu mai fi închişi alţi agenţi. Paralel, se făceau percheziţii la doamne însărcinate, mă sunau părinţii persoanelor arestate. Mi s-a dat totuşi de înţeles că scopul de bază este ca eu să cedez afacerea, pentru că ei erau interesaţi de domeniul imobiliar, era programată Prima Casă, trebuia să fie lansată, şi regimul oligarhic dorea să deţină monopol pe piaţa imobiliară”, a detaliat Vlad Musteaţă.



Busineesman-ul a adăugat că, în 2019, practic în toată administraţia firmei erau puşi oameni de-ai lui Octavian Orheianu şi de-ai lui Dorin Damir. „În 2019, când deja s-a schimbat regimul, practic, am încercat cumva să scăp de ei şi practic toată firma, toţi agenţii, am vrut să plecăm, la care am fost ameninţaţi că la toţi li se vor deschide dosare penale şi că „o să veniţi în genunchi la Orheianu şi o să vă rugaţi să vă închidă dosarele. În acea perioadă, eram filat ilegal, apăreau diferite filmuleţe pe Facebook, adică era din nou în 2019 o campanie de denigrare a mea personală şi un atac de dosare penale, la fel ca în 2017. Chiar dacă în aceşti ani ceva s-a schimbat în sistemul juridic, dar deja de vreo doi ani primesc ameninţări de diferit tip, inclusiv în privinţa sănătăţii, integrităţii familiei mele şi a mea. Problema este că această situaţie nu se finalizează. Anii au trecut, regimul s-a schimbat, dar această grupare la moment există şi îmi trimite mesaje de genul că „Orheianu vrea să îţi taie picioarele, că noi ştim unde locuieşte familia ta”. Suntem în 2021, dar primesc mesaje ca în anii 90”, spune Vlad Musteaţă.



Potrivit omului de afaceri, din 2017, sunt vree 10 dosare deschise pe numele său şi unor rude, dar şi pe numele unor foşti angajaţi ai firmei. „Trebuie să luptăm cu morie de vânt, cu justiţia, să demonstrăm nevinovăţia noastră, când majoritatea agenţilor au dat depoziţii că declaraţiile lor au fost făcute sub presiune. După declaraţiile mele din 2019 în privinţa acestei grupări nu s-a luat atitudine. Doar după percheziţiile din 2017, agenţii vare lucrau la firmă şi familiile lor au plecat peste hotare, pentru că s-au speriat de ceea ce se poate întâmpla. Care afacere? Vorbim de o presiune, pe care majoriatea nu au putut să o suporte, situţia mea nu este unică. Aşa dosare, create la comandă în privinţa business-ului mijlociu, au fost multe. Multe afaceri au fost închise, oamenii au plecat peste hotare, o sumedenie de locuri de muncă, care s-au pierdut pentru ţară.



Fondatorul firmei „Proimobil” cere Procuraturii Generale să ia atitudine faţă de aceste ilegalităţi. „Chiar suntem la limită. Două săptămâni în urmă la fel mi s-au transmis mesaje că, dacă nu-mi retrag plângerile, am fost ameninţat cu viaţa. Nu e vorba doar de mine, e vorba de o clasă întreagă de tineri, care vor să vadă viitorul în ţara aceasta”, a relevat Vlad Musteaţă.