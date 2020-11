Fără brad, concerte şi târguri de Crăciun în centrul Chişinăului, anunţă premierul Ion Chicu

„Într-o lună încep sărbătorile de iarnă, de Crăciun. Ne-am gândit la ele din vară. Anul acesta nu trebuie să ne facem iluzii din cauza pandemiei. Nu va fi acel scenariu consacrat cu târguri de Crăciun. S-a discutat la Cancelaria de Stat, am înţeles că colegii au discutat şi cu Primăria. Primăria va organiza ceva în scuarul Catedralei. Nu va fi târgul de Crăciun. Guvernul nu va organiza târgul de Crăciun şi din câte am înţeles de la colegii de la cancelarie, nici acel brad renumit care este în fiecare an poziţionat în faţa Guvernului, nu va fi”, a declarat Ion Chicu în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4.



Ion Chicu susţine că tradiţionalul brad care era amplasat şi împodobit în straie de sărbătoare în inima capitalei, va fi înlocuit cu brazii deja existenţi din preajma Arcului de Triumf.



„Vor fi împodobiţi brazii din adiacent-ul Arcului de Triumf din scuarul catedralei. Aici (în faţa Guvernului) nu vom aduce bradul anul acesta, cel puţin aşa m-au informat colegii de la Cancelarie, dar vedem pe parcurs. Este cert că nu vom avea acea amploare a sărbătorilor de altă dată”, a adăugat Ion Chicu.



La începutul luni martie, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat că epidemia de coronavirus COVID-19, este oficial pandemie. În prezent, bilanţul moldovenilor testaţi pozitiv cu COVID-19 a ajuns la 90.912 cazuri.