Ce spune ministrul Finanţelor, Ion Chicu, despre un nou program cu FMI

„Aceste condiţii noi, preventiv, le-am discutat. Ele ţin, într-adevăr, mai mult de cadrul macro-bugetar, dar ar avea şi elemente pe partea cu sistemul bancar. Din ce am discutat preventiv, aceste condiţionalităţi pentru următoarea tranşă sunt absolut realizabile pentru noi, cu o singură condiţie: să fie Guvern, să fie Parlament funcţional, care ar putea vota, aproba aceste acţiuni, şi să mergem în continuare. Asta pentru următoarea tranşă, da? Şi ultima tranşă – noi avem posibilitatea să îndeplinim toate condiţiile pentru ultima tranşă”, a notat ministrul.



Potrivit lui Ion Chicu, algoritmul este acelaşi: în toamnă va veni altă misiune, exact aşa se stabilesc nişte condiţionalităţi, se îndeplinesc, se primeşte tranşa. Considerând faptul că timpul este restrâns între aşa-zisa prima misiune şi a doua, este riscul că tranşa ultimă nu va putea fi primită anul acesta. Astfel, va fi nevoie de prelungit programul cu încă trei luni. Şi acesta este un scenariu absolut realist, în opinia ministrului finanţelor, pe care autorităţile îl iau în calcul şi este scenariul de bază.



„Deci, scenariul nostru de bază, asupra căruia am discutat, cu condiţia că avem, bineînţeles, Guvern funcţional şi Parlament funcţional – vine misiunea şi reuşim pe parcursul acestui an să facem două evaluări, astfel încât ultima tranşă s-o primim anul viitor, cu finalizarea graficului, poate cu o posibilă extindere cu trei luni, ca să reuşim acţiunile respective ale acestui program. Vine un Guvern nou – în prima sau a doua lună Guvernul nu este gata să discute un program nou cu Fondul, adică, când se consumă acest timp, exact se termină şi programul precedent. Adică nu este niciun sens de întrerupt acest program”, a mai spus Ion Chicu.

