Au început lucrările pentru construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău

Astfel, au loc lucrări de împrăştiere si nivelare a primului strat de piatră, decopertare a solului fertil, lucrări de terasare sub fundaţii şi ziduri de sprijin etc.



Contractele de achiziţie de lucrări aferente realizării gazoductului Ungheni-Chişinău, pentru cele şapte loturi ale investiţiei, au fost semnate de Transgaz în luna aprilie a acestui an. Proiectul Ungheni – Chişinău presupune construirea unei conducte de transport gaze naturale în lungime de 120 km, trei staţii de predare a gazelor naturale, două în Chişinău şi una în Ungheni, şi dotarea centrului de dispecerizare şi dirijare de la Ghidighici. Reţeaua de transport gaze naturale pe ruta Ungheni - Chişinău reprezintă cea de-a doua etapa a proiectului de interconectare Iaşi - Ungheni - Chişinău.

