VIDEO Cum a sărbătorit familia unei românce din SUA aniversarea fiului de 8 ani. Surpriza uriaşă pusă la cale de comunitate

Ioana Roxana Gonzalez (38 de ani) este din Zalău, iar în urmă cu 15 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii. În prezent, locuieşte în Belvidere, un oraşel de 25.000 de locuitori situat la circa 120 km de Chicago.

Din cauza restricţiilor impuse de pandemia de coronavirus, românca nu a putut, în această săptămână, să-i organizeze lui fiului său, Alani, o petrecere alături de prieteni şi familie cu prilejul împlinirii vârstei de 8 ani. Ştiind că pompierii din oraş sunt deschişi la a se implica în activităţile din comunitate, Roxana i-a contactat telefonic şi le-a propus să organizeze o mică paradă de ziua fiului său.

"Acum o săptămână i-am sunat, le-am spus despre ideea mea şi i-am întrebat dacă ar putea să mă ajute să îi oferim lui Alani un moment special de ziua lui. Au acceptat fără ezitare, ba mai mult, au început să dea telefoane celor de la poliţie, unor motociclişti... Mai apoi au aflat şi prietenii noştri ce avem în plan, aşa că s-au alăturat şi ei paradei. Din telefon în telefon, duminică, 3 mai, ne-am trezit că avem parte de o paradă aniversară uriaşă, cu zeci de maşini şi motociclete implicate", povesteşte femeia, care a filmat momentul şi a postat video-ul pe reţelele de socializare.

Românca spune că sărbătoritul a fost uluit de surpriza pusă la cale de mama sa şi de comunitatea din care face parte: "Alani a împlinit 8 ani şi cu toată perioada aceasta de carantină, bineînţeles că nu am putut să îi organizăm o petrecere aşa cum facem în fiecare an. Ne pregăteam pentru o felie de tort şi un grătar în curte, dar până la urmă am reuşit să îi oferit o surpriză extraordinară. A fost copleşit de emoţie. Nu i-a venit să creadă".

Potrivit Roxanei, în oraşul în care trăieşte, fiecare persoană de peste 2 ani este obligată să poarte mască în spaţiile publice, iar şcolile au fost închise încă de la mijlocul lunii martie.

