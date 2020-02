Singura tabără şcolară din judeţul Sălaj a ajuns o ruină. Cum au încercat în zadar autorităţile să obţină bani

Situată într-un cadru natural deosebit, într-o zonă liniştită de pădure, Tabăra de la Tusa - singura tabără pentru elevi din judeţul Sălaj - a ajuns într-o stare deplorabilă, pe fondul dezinteresului şi al lipsei de finanţare. Închis anul trecut de către inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj, din cauza condiţiilor improprii de igienă, Centrul de agrement „Izvoarele Barcăului” din localitatea Tusa este, astăzi, o ruină.

Oficialii Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Sălaj, în subordinea căreia se află acest amplasament, susţin că au cerut, în repetate rânduri, bani de la Ministerul Tineretului şi Sportului pentru a o reabilita, însă de fiecare dată s-au lovit de refuzul autorităţilor.

“Am solicitat anul trecut un control de la Direcţia de Sănătate Publică Sălaj ca să verifice starea taberei, iar în urma controlului s-a stabilit că nu corespunde din punct de vedere igienico-sanitar pentru a funcţiona. Ulterior, am solicitat Ministerului Tineretului şi Sportului un punct de vedere, am solicitat finanţare pentru a putea reabilita şi moderniza tabăra, dar răspunsul a fost unul negativ, ca de obicei", precizează Adrian Fărcaş, directorul DJS Sălaj.

Acesta susţine că deşi a identificat trei surse de finanţare, nu a reuşit să atragă banii necesari. "Prima ar fi buget din partea Ministerului Tineretului şi Sportului. În acest sens am inclus în fiecare an din 2011 până în prezent în propunerea de buget bani pentru investiţii pentru modernizarea şi reabilitarea taberei de la Tusa dar, de fiecare dată, răspunsul Ministerului a fost negativ. O altă modalitate ar fi fondurile europene, astfel că în anii precedenţi am depus solicitări de finanţare la ADR Nord-Vest, însă ni s-a transmis că nu suntem eligibili pentru a depune proiecte pe fonduri europene, eligibil fiind doar ministerul. O altă posibilitate ar fi fost finanţare din partea Consiliului Judeţean; în acest sens am pornit un studiu de fezabilitate şi un proiect tehnic cu o valoare de investiţii de 250.000 de euro pentru reabilitarea, modernizarea şi extinderea taberei şi am luat legătura cu cei de la Consiliul Judeţean dar, din păcate, nici acest demers nu a avut finalitate", a detaliat Fărcaş.

Acesta a ţinut să precizeze că Centrul de la Tusa nu este singurul din ţară într-o situaţie delicată: "Situaţia nu este singulară, nu se întâmplă aşa doar în Sălaj. În ţară, în patrimoniul celor 41 de direcţii judeţene pentru tineret şi sport se află 154 de tabare şcolare, din care 88 sunt nefuncţionale, iar 66 sunt funcţionale, însă doar 10 în stare de funcţionare bună".

Cea mai bună variantă pentru salvarea taberei ar fi preluarea acesteia de către o entitate care să îşi permită să investească în această locaţie, consideră directorul DJS Sălaj: "Pentru se putea face lucrări de modernizare, soluţia cea mai bună ar fi transferul taberei la alte instituţii care au buget pentru asemenea investiţii, respectiv Consiliul Judeţean sau Primăria Sâg, dar acest transfer se poate face doar prin Hotărâre de Guvern, la iniţiativa ministerului".

Centrul de agrement "Izvoarele Barcăului" Tusa dispune de 44 de locuri de cazare în camere de 2, 3, 8 şi 10 paturi. Tabăra este amplasată la 45 de kilometri de municipiul Zalău, având în imediata apropiere mai multe obiective turistice: Păstrăvăria “Izvoarele Barcăului” – situată la 2 kilometri, “Izvorul Barcăului“ – un kilometru distanţă de tabără, Muzeul memorial “Octavian Goga” din localitatea Ciucea – 15 Kilometri, Staţiunea “Băile termale - Boghiş” - situată la 20 de kilometri, pârtia de schi de la Vânători – 10 Kilometri.

