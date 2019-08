Secretele celor două prietene care au intrat cu 10 la Farmacie. „Am vrut să îmi dovedesc că sunt capabilă să fac o lucrare perfectă“

Absolvente ale Colegiului Naţional "Silvania" din Zalău, Denisa-Tania Vlaicu şi Alexandra-Maria Negrean se numără printre candidaţii care au excelat la admiterea din acest an de la Facultatea de Farmacie, din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca. Cinci tinere au intrat cu nota maximă la această specializare, iar Denisa şi prietena ei, Alexandra, sunt două dintre ele.

Ambiţioasă, competitivă şi dornică să ofere ajutor celorlalţi, Alexandra a visat încă din clasa a VI-a să devină farmacistă. În perioada liceului, s-a implicat într-o serie de activităţi extraşcolare, care i-au dat posibilitatea să se dezvolte pe plan personal, unul dintre rezultatele cu care se mândreşte fiind participarea la Olimpiada de Religie: "Chiar dacă religia nu este un domeniu legat de facultatea pe care am ales-o, este unul din domeniile pe care le-am abordat cu placere şi susţin cu tărie că nimic nu poate fi dus la bun sfârşit fără ajutorul lui Dumnezeu. Astfel, am învăţat să respect principiile morale, fără de care nu ar trebui să trăim niciunul dintre noi".

Alexandra a excelat la aproape toate materiile, convinsă fiind că tot ce învaţă în şcoală o va ajuta pe parcursul vieţii. "Pentru a fi oameni de calitate trebuie să fim dezvoltaţi din toate punctele de vedere", spune ea.

Un vis din copilărie

Şi-a dorit să devină farmacistă încă din clasa a VI-a, iar pregătirea pentru admitere, una intensă, după cum o caracterizează, a început-o cu câteva săptămâni înainte de debutul ultimului an de liceu: "M-am numărat printre elevii care au ales să se pregătească şi în particular cu profesori, pe lângă efortul depus de una singură, şi tind să cred că astfel pregătirea mea a fost mult mai eficientă. Un profesor este cel care te îndrumă, îţi clarifică anumite lucruri, te ajută să lucrezi într-un ritm susţinut; cel mai mult contează, însă, efortul depus de fiecare în parte".

Nu s-a gândit nicio clipă să studieze în străinătate şi a optat Clujul nu doar pentru că o fascinează oraşul, ci şi pentru că aici există una dintre cele mai bune universităţi. "Cred că şi ţara noastră are potenţial şi se pot realiza lucruri frumoase, iar schimbarea este în fiecare din noi. Dacă abandonăm, lupta este deja pierdută", opinează proaspăta studentă, care după absolvire şi-ar dori să lucreze în mediul academic.

Şi Denisa a visat încă din copilărie să lucreze în domeniul medical, opţiunile ei variind de la medic ortodont, la nutriţionist şi apoi, farmacist. Perfecţionistă, ambiţioasă şi dedicată în orice face, tânăra a absolvit ciclul liceal cu media 9,98: "În primii doi ani de liceu am încercat să excelez la toate materiile, neştiind cu exactitate pe ce vreau să mă axez, urmând ca din clasa a XI-a să îmi prioritizez materiile pe care le aveam de pregatit pentru Bac şi admitere. În clasele a IX-a, a X-a şi a XII-a am avut media 10, iar în clasa a XI-a, 9,93, la două dintre materii avand media 9,5 - una dintre ele fiind chiar chimia, fapt care m-a motivat pe parcurs să iau nota mare la Bac şi admitere".

"Poţi atinge succesul oriunde, chiar şi în România"

Pasiunea pentru chimie a determinat-o să se îndrepte spre Farmacie. "Meseria în sine care nu este o muncă individuală, ci una care implică şi cooperarea cu alţi oameni. Mi se pare că în acest mediu trebuie să fii devotat, responsabil atât faţă de munca ta care este în continuă dezvoltare, cât şi faţă de oamenii care se bazeaza pe tine şi pe ajutorul pe care îl oferi".

După ce s-a documentat cu privire la facultăţile din afara ţării, unde "farmaciştii sunt mai apreciaţi decât în România, iar domeniul farmaceutic este mult mai extins", s-a decis pentru universitatea clujeană, despre care spune că este printre cele mai bune din ţară. "Pentru mine ar fi fost prea greu să încep o nouă viaţă în străinătate. Sunt de părere că dacă eşti determinat şi pasionat în ceea ce faci poţi atinge succesul oriunde, chiar şi în România", spune Denisa Vlaicu, adăugând că, în România, meseria de farmacist este subapreciată, cei care o practică fiind eronat consideraţi drept "vânzători de medicamente".

În spatele reuşitei sale stă o pregătire riguroasă, precum şi nişte profesori dedicaţi. Despre meditaţii spune că nu sunt necesare, dar cu siguranţă, sunt benefice: "Probabil există elevi care s-au bazat pe propriile puteri, au ales să nu apeleze la ajutorul unor profesori şi au reuşit să obţină un rezultat bun, însă eu mereu am văzut profesorul ca un adjuvant în pregatirea elevilor pentru examene. Pot spune că am avut noroc cu nişte profesoare implicate în totalitate în iniţierea şi formarea mea. Fără ajutorul acestora probabil nu aş fi reuşit să obţin acest rezultat". Un rezultat pe care îl visa, dar de care nu a fost sigură. "Mi-am dorit extrem de mult să obţin nota maximă, să îmi dovedesc că sunt capabilă să fac o lucrare perfectă", afirmă ea.

Mesaj pentru colegii mai mici

Proaspăta studentă are un mesaj şi pentru colegii mai mici care vor da admitere anul viitor: "Sfatul meu este să îşi amintească mereu că nu oricine are curajul să înceapă această călătorie. Să fie încrezători în visul lor, să aibă voinţă să îl transforme în realitate şi, cel mai important, să nu fie influenţaţi de părerile altor persoane. Sunt convinsă că atât timp cât le place ceea ce învaţă, îşi doresc cu adevărat să îşi atingă scopul şi sunt determinaţi, vor reuşi".

Despre sistemul medical din România spune că este unul dintre cele mai ineficiente din Europa şi din cauza lipsei unei bune colaborări între factorii implicaţi: medici, farmacişti, asistenţi etc: "Fiecare este focusat pe munca individuală şi nu iau în calcul faptul că o echipă poate avea mai mult succes şi este mult mai eficientă decât o singură persoană".

Vă mai recomandăm:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: