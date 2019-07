Povestea surorilor de 10 pe linie. Le despart patru ani şi au luat nota maximă la Bacalaureat şi la Evaluarea Naţională

Ioana şi Alexandra Olăhuţ sunt două surori din Zalău pentru care anul acesta a înseamnat o etapă importantă a vieţii lor. Ioana a terminat gimnaziul şi a trecut prin emoţiile Evaluării Naţionale, în timp ce sora ei mai mare, a absolvit liceu şi a susţinut Bacalaureatul. Eleve eminente pe tot parcursul şcolii, cele două au dovedit încă o dată că studiul constant, seriozitatea şi perseverenţa sunt căi de atingere a succesului. Aşa se face că în această vară, numele lor a apărut în lista celor mai buni candidaţi sălăjeni.

Absolventă a Şcolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" din Zalău, Ioana Olăhuţ s-a numărat printre cei şase elevi de 10 de la Evaluarea Naţională din acest an. La câteva zile distanţă, Alexandra Olăhuţ, absolventă a Colegiului Naţional "Silvania" din Zalău, avea să se remarce şi ea, obţinând media maximă la examenul de Bacalaureat.

Fosta liceană mărturiseşte că a fost mereu atrasă de materiile reale, care presupun mai puţină "toceală" şi mai multă logică şi aplicaţie. Fizica s-a dovedit cea mai potrivită şi datorită ei, adolescenta a ajuns la cele mai multe concursuri şi olimpiade naţionale. În plus, în clasele a VII-a şi a XI-a a participat la Olimpiada de Ştiinţe, iar anul acesta, la Astronomie, deoarece ştia că participarea la naţională îi va asigura doua treimi din media de admitere. "Niciodată nu am învăţat pentru nota în sine sau pentru altcineva. Am învăţat ce mi-a placut, am dat tot ce am putut aşa cum fac în orice mă implic, pentru că sunt o perfecţionistă; în plus, am luat în considerare beneficiile de a avea rezultate cât mai bune, cum ar fi bursele".

Ce spune despre Bac

În ceea ce priveşte Bac-ul, Alexandra susţine că rezultatul obţinut a luat-o prin surpridere, cu atât mai mult cu cât singura probă la care ţinea un 10 era matematica: "Tot ce mi-am propus a fost 10 la matematică - de care am nevoie pentru intrarea la facultate - pentru că am vazut la simulări că mă descurc fără prea mult învăţat, doar cu exerciţii şi teste tip Bac; în rest, orice notă era bună pentru mine. La informatică nu am apucat să mă pregatesc special pentru acest examen, dar în clasele a X-a şi a XI-a am lucrat mult la clasă din subiecte şi variante, fiind o materie unde contează exerciţiul şi ideea venită pe moment. La româna, am început cu două săptămâni înainte de probă să îmi scriu nişte scheme pentru opere şi să le recitesc, dar a fost de mare ajutor felul în care au fost predate şi explicate la clasă".

Mărturiseşte că nu s-a stresat, din moment ce notele nu îi sunt luate în calcul la admiterea la facultate. Despre examenul maturităţii, Alexandra consideră că acesta "nu reflectă în cel mai bun mod aptitudinile unui elev. Reflectă mai degraba nivelul de pregatire pentru acest examen în sine, nu în general. Nota este oricum influenţată şi de puterea de concentrare în timpul examenului, de inspiraţia de moment, de o clipă de neatenţie, dar şi de cât de bine ţi se potriveşte un subiect, mai ales la limba română, unde nimereşti o opera din cele 17 prevăzute".

Elevii ar trebui să aibă ocazia să experimenteze

Referindu-se la şcoala românească, tânăra consideră că una dintre principalele probleme ale sistemului sunt schimbările şi reformele constante: "În fiecare an se schimbă ceva, apare ceva nou ce este mereu anunţat cu prea puţin timp înainte. Bune sau rele, sunt doar modificări de suprafaţă, care până la urmă nu duc la îmbunătăţirea sistemului". O altă problemă vizează raportul teorie-practică: "Sunt de acord că teoria este extrem de importantă, dar cred că mai multă aplicare a teoriei ar reuşi să stârnească interesul mai multor elevi. De asemenea ,mi se pare că în liceu, elevii ar trebui să aibă ocazia să experimenteze, să prinda o idee despre cum este să lucrezi în anumite domenii, prin mai multa practică. Alegerea facultăţii este importantă pentru alegerea viitoarei cariere, iar pentru majoritatea este greu să îşi dea seama cu exactitate ce le-ar placea mai mult, ghidându-se doar după bazele teoretice ale unor materii care totusi sunt destul de departe de aplicabilitatea lor în viaţa reală. Cred că ideea principală ar fi ca tinerii să învete câte puţin din toate, să aprofundeze ceea ce îi pasionează şi, în acelaşi timp, să fie pregatiţi pentru viaţă şi din alte perspective".

Alexandra vrea să urmeze Facultatea de matematică şi informatică din cadrul UBB Cluj-Napoca, şi visează la o carieră în domeniul programării. Absolventa afirmă că un rol important în reuşita ei l-au jucat profesorii de la clasă şi care i-au pregatit pe tot parcursul liceului, dar şi învăţătoarea şi diriginta din gimnaziu, care au contribuit atât la dezvoltarea ei, cât şi a surorii sale, cu patru ani mai mică.

Sora mai mare, un exemplu pentru mezină

Şi Ioana s-a simţit mai atrasă de materiile reale - s-a calificat de două ori la etapa naţională a Olimpiadei de Fizică, şi o dată, la Concursul de Chimie “Raluca Ripan” - astfel explicându-se şi opţiunea ei pentru următorii patru ani de şcoală: clasa cu profil mate-info, de la CNS Zalău. De altfel, participările la aceste competiţii, precum şi Simularea Evaluării au fost un exerciţiu bun pentru a face faţă emoţiilor şi pentru a fi pregătită pentru examenul de final de ciclu gimnazial.

Pregatirea pentru Evaluarea Naţională a început-o încă din clasa a V-a, convinsă fiind de importanţa studiului constant. "Dacă înveţi pe parcursul anilor, în clasa a VIII-a nu este atât de greu precum te-ai aştepta, iar munca susţinută şi ambiţia sunt elementele cheie. Un elev conştiincios poate să ia 10 fără meditaţii, numai cu ce se face la clasă, însă depinde şi de profesori", consideră proaspăta liceană. Nici ea nu se aştepta la 10 pe linie: "La matematică nu am fost atât de stresată; ştiam că atâta timp cât sunt atentă şi mă concentrez, sunt şanse destul de mari să iau nota maximă, însă la română, nu mă aşteptam deloc la această notă. Am intrat în examen sperând că nu voi fi depunctată foarte tare la literatură, care nu este unul dintre punctele mele forte".

Recunoaşte că a avut un exemplu în sora ei încă de când erau mici. "Faptul că ea mereu a învăţat bine, m-a ambiţionat şi pe mine şi m-a motivat să am aceste rezultate", explică Ioana.

