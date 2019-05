Ministrul Sănătăţii, după vizita la spitalul care a declarat război plicului acum un an. „Mi s-a spus că la aici încă se practică şpaga“

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat vineri, 17 mai, cu prilejul unei vizite făcute la Zalău, că deşi şpaga rămâne un fenomen în spitalele din România, statisticile arată că numărul celor căror li s-a pretins ori care au dat astfel de "plăţi informale" este în scădere.

Oficialul a mai spus că şpaga va rămâne o problemă în sistemul românesc de sănătate câtă vreme părţile direct implicate - medicul şi pacientul, respectiv aparţinătorul - nu vor renunţa la acest prost obicei: "S-au făcut numeroase dezbateri vizavi de şpaga în spitale. Este, practic, un proces care se petrece între medic şi pacient, sau între medic şi aparţinător. Dacă cele două părţi nu o să înţeleagă - pornind de la cel care pseudo-cere (pentru că doar 2% condiţionează actul medical, restul doar aşteaptă) - că nu mai merge aşa, atunci va fi foarte greu. Există cadru legal, există organe care pot să pedepsească acest gen de activitate".

De asemenea, ministrul şi-a arătat dezamăgirea faţă de faptul că proiectul-pilot lansat anul trecut la Zalău, ce a presupus amplasarea unei urne de donaţii în diferite secţii, într-un demers de a combate şpaga, nu a fost preluat şi de alte spitale din ţară. Ba mai mult, unii medici din Spitalul Judeţean Zalău continuă să primească şpagă de la pacienţi ori aparţători. "Din păcate - mi s-a spus şi mie la intrarea în spital - încă se mai practică. Eu credeam că acel proiect pilot pe are l-am inaugurat anul trecut, va fi preluat şi de alte spitale şi va face ca Zalăul să fie un exemplu, din acest punct de vedere. Cu toate că încă acest fenomen este prezent, din statistici rezultă că a scăzut numărul celor cărora li s-a pretins ori care au dat şpagă, plăţi informale, le spune. Asta, din acel chestionar de feedback pe care noi îl avem şi pentru care facem rapoarte pe care le postăm pe site-ul Ministerului. Pe de altă parte, din cei care spun că li s-a pretins, doar 2,3% au spus că sunt de acord să transmită mai departe reclamaţiile lor către organele de anchetă", a menţionat Sorina Pintea.

Consilier PSD Sălaj: "De obiceiuri nu se leapădă"

Săptămâna trecută, de altfel, consilierul judeţean PSD Alin Demle îşi exprima indignarea într-o postare pe Facebook faţă de gestul unui medic de la SJU Zalău de a lua mită. "Medic chirurg Spitalul Judeţean Sălaj, 20.000 lei salar, primeşte plic de la salariat cu minimul pe economie. Caracter zero. Degeaba primesc salariu mai mult decât motivant acum, de obiceiuri nu se leapădă. Eu sunt unul din cei care spuneam că salariile medicilor sunt prea mici (acum un an) în speranţa că nu se vor mai murdări cu plicul. M-am înşelat şi azi am avut confirmarea... Îmi cer iertare celor pe care i-am contrazis şi eram în stare să bag mâna în foc că nu se mai primeşte plicul. Aviz protestatarilor de serviciu: nu PSD e de vină... Guvernul a încercat să pună sistemul sanitar în normalitate... se pare că nu a funcţionat şi are toate motivele să taie salariile bugetarilor... pentru că plicul oricum se primeşte (nu spun că se cere, doar se primeşte)", a scris alesul social-democrat.

