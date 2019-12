Cine este Crin Bologa, unul dintre procurorii care aspiră la şefia DNA. Cel mai cumplit caz pe care l-a instrumentat

Printre cei cinci procurori înscrişi în cursa pentru şefia DNA se numără şi Crin-Nicu Bologa (46 de ani), adjunctul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. În 2005, pe când avea doar 33 de ani, Bologa a devenit şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţiei - Serviciul Teritorial Cluj, devenind cel mai tânăr procuror din ţară ajuns într-o funcţie atât de importantă.

Absolvent al Facultăţii de Drept de la Cluj-Napoca, în 1995, sălăjeanul şi-a început cariera ca procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău, pentru ca din 1999 până în 2005 să fie procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj. Până la începutul anului 2008, a condus DNA Cluj, funcţie la care a renunţat invocând motive familiale, întorcându-se ca simplu procuror la Parchetul sălăjean. Un an mai târziu, a preluat şefia Secţiei Judiciar, pe care a asigurat-o până în 2013, când a devenit prim-procuror al judeţului. A stat în funcţie până în 2018, când i-a expirat cel de-al doilea şi ultimul mandat, pentru ca de atunci să fie adjunct al instituţiei.

Cel mai complex caz instrumentat

Într-un interviu pentru "Adevărul", în 2018, Bologa mărturisea că cel mai greu caz pe care l-a instrumentat a fost o crimă petrecută în 2003, când în Valea Zalăului au fost găsite două picioare, două braţe si capul unui bărbat. Complexitatea cazului a fost dată de faptul că nu se ştia dacă este vorba despre una sau două victime, în condiţiile în care persoanele care au recunoscut braţele ca fiind ale unui vecin de-al lor susţineau despre capul găsit că nu ar fi al aceluiaşi individ.

Ulterior, cu ajutorul medicului legist, procurorul de caz a stabilit că respectivul cap fusese fiert în prealabil, lucru care explica de ce era mai mic şi deformat. La scurt timp după ce a identificat victima, a fost găsit şi criminalul.

De numele candidatului sălăjean se leagă şi singurul caz de omor cu autor necunoscut aflat în evidenţele Parchetului Sălaj, Crin Bologa preluându-l după pensionarea procurorului căruia i-a fost repartizat iniţial dosarul. Crima a avut loc în 1999, victimă fiind o tânără de 26 de ani, din Zalău. Cadavrul femeii a fost găsit într-un câmp, în localitatea Mirşid, în apropierea căii ferate, la două săptămâni după data dispariţiei. Nici până astăzi, autorul nu a fost prins.

Dat în judecată de trei inculpaţi

În 2016, Bologa, pe atunci şef al Parchetului Sălaj, a fost dat în judecată de către trei inculpaţi deranjaţi că procurorul a dat informaţii presei despre acuzaţiile ce le erau aduse şi că astfel le-a fost prejudiciată imaginea. Prima instanţă - Judecătoria Sector 5 Bucureşti - a dat câştig de cauză reclamanţilor şi i-a obligat pe Bologa şi pe institutia pe care o conducea să plătească în solidar daune morale în valoare de 45.000 de lei, pentru fiecare reclamant în parte. În urma apelului, sentinţa a fost schimbată, iar prim-procurorul şi Parchetul Sălaj a scăpat de plata banilor.

Crin Bologa a reacţionat de mai multe ori pe seama unor subiecte ce au vizat în mod direct activitatea procurorilor. Când s-a discutat despre modificarea legilor justiţiei, sălăjeanul le-a calificat drept "o agresiune asupra posibilităţii procurorilor de a-şi face datoria", iar după pierderea sprijinului informativ pe care procurorii îl primeau de la Direcţia Generală de Protecţie Internă, respectiv SRI, el a spus: "Nu cred că există undeva în lume vreo unitate de minister public, de parchet, care să nu aibă suport informativ şi să nu aibă mijloacele tehnice pentru a-şi face treaba".

Şapte terenuri, două apartamente şi o casă

Potrivit declaraţiei sale de avere, procurorul are 7 terenuri în Sălaj. Cluj-Napoca şi Constanţa. În Cluj-Napoca are 2 apartamente şi în Zalău o casă de locuit. Bologa are un autoturism Audi A3 şi un BMW X3. De asemenea, acesta are şi un credit de 60.000 de lei, scadent în 2021. Procurorul are două conturi în valoare de 6.916 lei, respectiv 80.277 lei. Crin Bologa a obţinut de la parchetul din Sălaj, un venit anual de 212.999 lei. Soţia sa, care lucrează la Serviciul de Probaţiune, avea un venit anual de 54.327 lei. Veniturile din chirii au fost de peste 5.000 euro.







Contracandidaţii lui Crin Bologa la şefia DNA sunt Mariana Alexandru, Camelia Elena Grecu, Ionuţ Botnaru şi Călin Nistor. Toţi cinci vor susţine interviul în 16 ianuarie 2020, pentru ca rezultatele să fie anunţate public în 21 ianuarie 2020.

