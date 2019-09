Ce este frenul lingual scurt şi ce probleme poate genera. „Copiii se confruntă cu o erupţie dentară defectuoasă, respectiv cu tulburări de vorbire“

Anchiloglosia sau este o malformaţie congenitală în care frenul lingual este anormal de scurt, situaţie care poate genera o serie de complicaţii, nu doar în copilărie, ci şi la vârstă adultă.

Potrivit specialiştilor ORL, un fren lingual scurt afectează în mare măsură alăptarea, întrucât funcţia de prindere a mamelonului nu poate fi făcută la standarde optime, situaţie în care mamele ajung să creadă că nu au lapte suficient şi renunţă la alăptat. "Este dificil pentru un părinte să îşi dea seama singur dacă nou-născutul are fren lingual scurt, tocmai de aceea cea mai bună soluţie este să apeleze la un medic ORL pentru un consult de specialitate; mai ales dacă are senzaţia că alăptarea se produce defectuos, un control al putea preîntâmpina renunţarea la alăptat, având în vedere multiplele beneficii pe care laptele matern le are pentru cel mic", precizează dr. Anamaria Matioc, medic ORL-ist în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.



Aceasta susţine că prima examinare se face la naştere, de către neonatolog, urmată de o reevaluare, în momentul în care cel mic este preluat de către medicul de familie.

Problema frenului lingual scurt se rezolvă foarte uşor, mai spune medicul, în ambulator, şi constă în secţionarea ţesutului care nu asigură mobilitate limbii. "De regulă, intervenţia chirurgicală, numită frenotomie, este una simplă, nedureroasă, care la nou-născut şi la sugar se face fără anestezie, în timp ce la copilul mic, se face cu anestezie locală. În cazurile avansate, mai precis când limba este lipită complet, cel mic fie nu scoate limba din gură nici măcar spontan, fie când o face, se observă că este crestată spre vârf, având forma unei inimi", explică specialistul. Potrivit spuselor sale, secţionarea frenului se poate face chiar în momentul diagnosticului, recuperarea constând doar într-un repaus alimentar de două ore.

Dr. Matioc precizează că simptomele unui fren lingual scurt sunt clasificate în funcţie de vârstă: "Dacă, la început, în viaţa de nou-născut şi copil mic aceştia nu pot suge, mai apoi se confruntă cu o erupţie dentară defectuoasă, respectiv cu tulburări de vorbire, prin faptul că nu pot articula sunetele, în special consoanele d, r ori l." Medicul subliniază că intervenţia se poate face la orice vârstă, dacă există simptome care deranjează.

