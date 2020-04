VIDEO Două maşini au fost spulberate în apropiere de Vaslui, după ce unui şofer i s-ar fi făcut rău în trafic: „Am crezut că e explozie”

Accidentul a avut loc în după-amiaza de 16 aprilie, pe raza localităţii Muntenii de Jos, chiar în faţa locuinţei primarului comunei.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, un conducător auto se deplasa în direcţia Crasna-Vaslui. La un moment dat, pe o porţiune de drum drept, potrivit declaraţiilor date poliţiştilor, conducătorului auto i s-a făcut rău la volan şi a pierdut controlul asupra vehiculului.

Maşina a pătruns pe contrasens, lovind alte două autoturisme care erau parcate în afara părţii carosabile. Acestea aparţineau primarului comunei Muntenii de Jos, respectiv fiului său, şi au fost serios avariate.

„Am auzit o bubuitură puternică, nu ştiam ce s-a întâmplat. Am crezut că e explozie. Apoi am văzut că e accident. Şoferul acuza dureri la spate, singur a mers până la salvare. Probabil, şocul. Maşina mea e daună totală, bine că nu au fost victime, morţi. Acum doua zile am cosit iarba (din zona accidentului n.r.), dacă o coseam azi, mă prindea. El venea pe contrasens, din faţă îi venea maşina. Ce prezenţă de spirit a avut şoferul ăla! A frânat şi a virat stânga. Noroc că nu i-a venit ceva din faţă şi lui, altfel îl prindea pe ăla şi pe astea două”, a declarat primarul comunei Muntenii de Jos, Dănuţ Creţu.

În urma impactului violent, conducătorul auto a fost rănit, însă nu a suferit leziuni grave, fiind transportat la spitalul din Vaslui pentru investigaţii şi îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost testat cu etilotestul, rezultatul a indicat că acesta nu consumase băuturi alcoolice. Pe numele său, poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Şoferul vinovat de producerea accidentului se afla la volanul autoturismului Kia