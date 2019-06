Top 10 bancuri IT-iste. De ce computerele sunt asemenătoare cu bărbaţii

1. Iubita unui programator:

- Iubitule, ştii când e aniversarea noastră?

- Sigur că da, iubito!

- Când?

- 3 zile după ce îmi expiră licenţa la antivirus!

2. Wikipedia: - Eu ştiu totul!

Google: - Eu am de toate!

Facebook: - Eu ştiu pe toată lumea!

Internet: - Fără mine nu aveţi valoare!

ENEL: - Serios?

3. La un semafor, opreşte la culoarea galbenă un Maybach. În spatele lui, nereuşind să mai frâneze la timp, intră un Tico. Pe bordul Maybach-ului apare: "New hardware detected. Install?"

4. S-a inventat un calculator uman. Când face o greşeală, o pune pe seama altui calculator.

5.Computerele şi bărbaţii sunt la fel: sunt greu de înţeles, întotdeauna au memorie insuficientă şi mereu apare ceva mai bun.

6. Dependenţa de calculator

Uşa se deschide brusc şi băiatul intră în casă:

– Bună ziua, tată!

Tatăl, fără să-şi ia ochii de la monitor:

– Pe unde-ai umblat?

– Am fost în armată!

7. Doi programatori pe chat:

- Uite, ce fain ninge afară!

- Dă-mi linkul.

8. Prima zi de şcoală. Clasa întâi. Fiul unui programator este întrebat de profesoară:

- Ştii alfabetul?

- Da.

- Spune.

- Q, W, E, R, T, Y...

9. Helpdesk

– Alo!

– Da.

– Vino până la noi!

– De ce?

– Nu mai merge imprimanta!

– Ce nu face?

– Nu mai are curent!

– Cum?!

– Da, nu mai are curent!!

– Cum aţi observat că nu are curent?

– Imi apare pe calculator.

– Ce??!!

– Imi apare pe calculator mesajul: „current printer is unavailable”

10. Coşmaruri digitale

Calculatorul îi spune stăpânului:

– Stăpâne, am avut un coşmar!

– Termină cu prostiile, tu nu visezi!

– Ba da stăpâne, dormeam eu frumos, visam liniştit 0 1 0 1 1 1 0 şi, dintr-o dată, apare 2!

