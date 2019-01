Scandal uriaş în PNL Vaslui, după ce mai mulţi membri de marcă ai partidului au fost excluşi: „Au acţionat noaptea, ca hoţii”

Vicepreşedintele PNL Vaslui, Dan Liviu Cain, consilier judeţean al formaţiunii, şi primarul comunei Şuletea, Ciprian Tamaş, unul dintre cei mai populari edili liberali din judeţ, au fost excluşi recent din partid, în urma unei întruniri ce a avut loc la o cramă ce aparţine unui cunoscut om de afaceri din Huşi.

Cei doi liberali excluşi, alături de alţi primari şi consilieri PNL, au declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că îndepărtarea lor din rândurile PNL a fost nelegală, acuzând conducerea organizaţiei liberale de comportament abuziv şi încălcarea statutului partidului. Cain şi Tamaş au afirmat că au fost excluşi din partid fără să fi fost înştiinţaţi anterior despre ordinea de zi a şedinţei, la care au avut acces cu mare dificultate, după ce ar fi fost ţinuţi mai mult timp la intrarea în incinta cramei şi ar fi fost controlaţi până şi în portbagajele maşinilor.

"Tot ceea ce se întâmplă în PNL de doi ani încoace este total anormal. Au fost doar excluderi pe bandă rulantă. Rolul unui preşedinte este să adune, nu să risipească. Din păcate, munca noastră a fost de prisos. Comuna pe care o conduc s-a confruntat în ultimii ani cu o situaţie financiară gravă. Indiferent că la conducerea Guvernului au fost Ponta, Cioloş sau Grindeanu, eu am mers la Bucureşti şi am cerut ajutor. Acum, în ceasul al treisprezecelea, am primit ajutor de la Guvern şi, de aceea, m-au asociat imediat cu PSD sau ALDE. Excluderea noastră s-a făcut într-o şedinţă organizată noaptea, la care nu am avut acces", a declarat primarul comunei Şuletea, Ciprian Tamaş.



Vicepreşedintele PNL, consilierul judeţean Dan Liviu Cain, a menţionat că nu a fost anunţat cu privire la şedinţa Biroului Permanent Judeţean al PNL în care s-au decis excluderile, deşi statutul prevede că toţi cei propuşi spre sancţionare trebuie anunţaţi cu cel puţin trei zile înainte de data întrunirii organismului care dezbate cauza lor şi au dreptul să folosească în apărarea lor toate mijloacele de probă.

"Sunt vicepreşedinte PNL, consilier judeţean şi purtător de cuvânt al organizaţiei, cu toate că nu prea aţi simţit acest lucru, deoarece nu am fost lăsat să dau comunicate de presă. L-am susţinut pe Nelu Tătaru când a candidat pentru preşedinţia partidului, crezând că vor promova profesioniştii, oamenii care vor să reformeze partidul la nivel judeţean. Din prima şedinţă mi-am atras antipatia conducerii, deoarece am cerut mereu să se respecte statutul şi regulamentul de funcţionare al partidului şi am anunţat că mereu voi lua atitudine. Am contestat toate excluderile făcute în ultimul timp, am întrebat mereu când vor fi aduşi oameni în loc. Mi s-a reproşat că divulg informaţii din interiorul partidului, că am sărit la bătaie, dar nimic nu este adevărat. (...) Mă consider membru PNL, am convingerea că la Comisia de Onoare şi Arbitraj de la Bucureşti voi câştiga. În calitate de consilier judeţean consider contrară şi abuzivă măsura conducerii partidului de a impune consilierilor liberali felul în care trebuie să voteze în sedinţe", a afirmat Dan Liviu Cain.

Alţi candidaţi pregătiţi pentru excludere

La conferinţa de presă au mai participat primarii PNL ai comunelor Vinderei şi Ghergheşti, precum şi unul dintre cei mai longeviv consilier PNL din judeţul Vaslui, Mirel Balaban (de 26 de ani consilier local la Măluşteni). Aceştia au susţinut, de asemenea, că sunt nemulţumiţi de felul în care Nelu Tătaru conduce organizaţia liberală. Ei au spus că se aşteaptă să fie excluşi odată cu această ieşire publică în care şi-au exprimat liber opinia. Edilii au recunoscut că au participat la întâlniri ale altor partide politice şi au avut întrevederi cu conducerea social-democrată a Consiliului Judeţean, dar au afirmat că nu intenţionează să candideze din partea altor partide.



Ei au spus că tensiunile din organizaţia vasluiană a PNL sunt cunoscute de conducerea centrală a partidului, dar că nu există interes pentru rezolvarea situaţiei şi că, cel mai probabil, se aşteaptă rezultatele pe judeţ la alegerile europarlamentare pentru a se decide demiterea lui Tătaru din funcţia de preşedinte.

”Nimeni nu se aştepta ca la un partid cum este PNL, dreptul la opinie să fie călcat în picioare. Prin modul au acţionat cei din conducerea PNL Vaslui, nu sunt cu nimic mai prejos faţă de Dragnea. Conducerea centrală a PNL nu este interesată de situaţia de la Vaslui, pentru că ştiu că este o organizaţie slabă”, a precizat primarul comunei Vinderei, Ionuţ Ghiur, subliniind că ultimele excluderi din partid s-au făcut după ce cei din conducerea partidului ”au acţionat noaptea, ca hoţii”.



Reacţia conducerii PNL Vaslui



Conducerea PNL Vaslui a reacţionat la acuzaţiile aduse, precizând într-un comunicat de presă că cei doi membri au fost sancţionaţi din cauza unor derapaje şi încălcări sistematice ale statutului.

Preşedintele PNL Vaslui, Nelu Tătaru, a transmis că prin astfel de acţiuni se doreşte "slăbirea" partidului.



"Constatăm că, după alegerile din aprilie 2017, din cadrul Organizaţiei PNL Vaslui, un grup de 3-4 persoane au ales să atace în mod constant şi susţinut partidul, atât din interior, cât şi din exterior. Într-un an electoral 2019, foarte important pentru viitorul politic al României, PNL Vaslui nu mai poate tolera un astfel de comportament în rândul membrilor săi. Considerăm că aceste atacuri au un singur scop, slăbirea organizaţiei PNL Vaslui în detrimentul altor partide politice şi introducerea neîncrederii în rândul membrilor de partid. Asigurăm cetăţenii că în rândul PNL Vaslui există resurse umane valoroase care muncesc zi de zi pentru a schimba în bine, un judeţ cu oameni din ce în ce mai necăjiţi, condus dintotdeauna de PSD", se arată într-un comunicat de presă transmis de PNL Vaslui.