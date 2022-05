Răscoala unor vasluieni, care au întârziat rachetele antigrindină, a provocat un dezastru într-o comună din Iaşi

Doi localnici din localitatea vasluiană Codăeşti au fost amendaţi de poliţişti după ce, vineri, 13 mai, au împiedicat lansarea rachetelor antigrindină. Aceştia se temeau că lansarea rachetelor le-ar afecta culturile, astfel că au organizat un protest ad-hoc şi au împiedicat preţ de minute bune efectuarea procedurii.

Reprezentanţii centrului de antigrindină au anunţat imediat poliţia, dar până la sosirea oamenilor legii, a început ploaia, iar localnicii au plecat. Natura s-a dezlănţuit, aşa cum se prognozase în acea zi, făcând prăpăd în comuna Dobrovăţ din judeţul Iaşi.

Acolo a plouat cu grindină de dimensiunea unui ou de porumbel, iar majoritatea culturilor agricole au fost compromise. Rachetele au fost lansate, însă prea târziu pentru a putea preveni urgia, după cum au stabilit specialiştii.

Poliţia Vaslui i-a identificat ulterior pe cei cinci locuitori din Codăieşti care au împiedicat lansarea rachetelor antigrindină, doi dintre ei fiind amendaţi.

“Vineri, la ora 18.25, Poliţia municipiului Vaslui a fost sesizată, prin apel la 112, cu privire la faptul că, două familii (cinci persoane) din comuna Codăeşti, judeţul Vaslui, s-au deplasat la Punctul Antigrindină din localitatea Codăeşti unde au provocat scandal şi au adresat injurii operatorilor punctului. Echipajul de poliţie, deplasat la faţa locului în temeiul sesizării, a aplanat situaţia conflictuală şi a dispus măsuri de sancţionare contravenţională a două persoane, cu amendă în cuantum total de 2.000 lei”, spun reprezentanţii IPJ Vaslui.

”Trebuie traşi la răspundere”

La câteva zile după ploaia cu gheaţă care a pus totul la pământ, primarul comunei Dobrovăţ cere tragerea la răspundere a tuturor celor care s-au opus lansării rachetelor antigrindină.

“A fost afectată destul de rău comuna, în general culturile de grădină, culturile mari de pe câmp încă nu se ştie, fiind mică cultura, se va vedea în timp. Via, pomii şi culturile de grădină sunt afectate serios. Norocul culturilor de pe câmp este că sunt încă foarte mici. Cetăţenii care au fost împotriva rachetelor sunt din Codăeşti, judeţul Vaslui. Cei de acolo au fost şi au protestat la staţia de lansare a rachetelor. A durat foarte mult până a venit poliţia, astfel rachetele au fost lansate, dar cam târziu. Ar trebui traşi la răspundere! Am vorbit cu prefectul şi am solicitat să se facă verificări şi să se dispună măsurile legale. Cei care au fost şi au făcut asta sunt nişte idioţi care au interpretat probabil de pe internet, clar în mod eronat”, a declarat primarul comunei Dobrovăţ, Iulian Cătălin Martinuş, pentru bzi.ro.

Vineri, când bună parte din teritoriul României a fost sub cod galben de ploi şi vijelii, au fost lansate 159 de rachete antigrindină în toată ţara, dintre care 26 de la Punctul Antigrindină din localitatea Codăeşti.

