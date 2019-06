Poveştile de succes ale zeciştilor de la Evaluarea Naţională 2019. Panoul de onoare al elevilor de excepţie din Vaslui

Bogdan, Ioana, Briana, Elena şi Cosmin sunt cei cinci elevi care formează panoul de onoare al Evaluării Naţionale 2019 din judeţul Vaslui. Cinci elevi cu rezultate remarcabile pe tot parcursul anilor de gimnaziu.

Şefi de promoţie, olimpici, copii care, spun ei, au înţeles încă de la vârste mici că prin performanţă şcolară pot ajunge oameni de succes şi că îşi pot împlini visurile. Notele de 10 au venit ca o încununare a efortului constant, deşi cu toţii mărturisesc că notele maxime nu sunt o miză, ci doar le asigură accesul la clasele şi specializările pe care şi le doresc, unde sunt convinşi că îşi vor continua dezvoltarea personală.

Dincolo de inteligenţă, modestia, echilibrul şi pasiunea pentru frumos îi uneşti pe cei cinci premianţi vasluieni.

Bogdan Andrei, Colegiul ”Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad

Andrei Bogdan a absolvit gimnaziul la Colegiul ”Gh. R.Codreanu” Bârlad. Subiectele de la Evaluarea Naţională nu l-au pus în dificultate, obţinând nota 10 la ambele probe. Subliniază că a luat în serios examenul şi pregătirea pentru el a început încă din primele zile ale clasei a VIII-a.

”Efortul depus aproape în fiecare zi mi-a dat încredere în mine şi trebuie să mărturisesc că am mers la examen fără prea multe emoţii. Pentru mine, obiectivul principal a fost să obţin note cât mai mari care să îmi asigure înscrierea la profilul dorit, Ştiinţe ale Naturii, unde ştiam că este cea mai mare concurenţă”, mărturiseşte Bogdan.

Cei patru ani de gimnaziu, alături de diriginta Dorina Ghiorghiu, au fost pentru el o experienţă minunată şi este convins însă că o parte dintre colegi îi va reîntâlni în noul colectiv, la liceu. Pasionat de ştiinţele exacte, Bogdan a fost nelipsit de la olimpiadele şcolare, fiind mândru de performanţa din clasa a VI-a când, sub îndrumarea profesoarei Cristina Oprea, a participat la etapa naţională a Concursului de geografie Terra.

Deşi clasa a VIII-a a fost mai dificilă, faţă de ceilalţi ani de gimnaziu, a reuşit să îşi facă timp şi pentru ieşirile cu prietenii, pentru jocurile pe calculator sau să urmărească serialele preferate.

”Pentru mine este foarte important să alternez orele de studiu cu activităţile mele preferate de relaxare şi sunt recunoscător că părinţii mei m-au înţeles şi mi-au oferit libertatea de a-mi organiza singur timpul. Din punctul meu de vedere, reţeta succesului şcolar este simplă: efort constant şi perseverenţă. Sunt convins că orice elev care lucrează în fiecare zi, caută îndrumare atunci când nu găseşte singur soluţiile şi nu cedează atunci când abordează subiecte mai dificile, va putea trece cu uşurinţă acest examen”, este convins Bogdan Andrei..

Nu este decis, încă, asupra drumului pe care îl voi urma în viitor, dar este convins că în anii care urmează, sub îndrumarea profesorilor de la Colegiul ”Gheorghe Roşca Codreanu” va reuşi să facă alegerea potrivită.

Ioana Bejenaru, Liceul ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui

Absolventă a gimnaziului la Liceul ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui, Ioana Bejenaru este una dintre cele două zeciste ale liceului. Pasionată de matematică, adolescenta mărturiseşte că obiectivul ei a fost să obţină un rezultat bun pentru a intra la liceul şi clasa pe care şi le-am dorit: Liceul „Mihail Kogălniceanu”, profilul matematică-informatică, unde concurenţa este acerbă. În acest scop, spune ea, nu s-a concentrat neapărat pe a obţine nota maximă, ci a încercat să asimileze şi să înţeleagă materia necesară cât mai bine, pentru a face faţă oricăror tipuri de întrebări.

După examen, se aştepta să obţină nota 10 la matematică, pentru că ştia că a răspuns corect la toate întrebările. La limba română, miza o notă foarte bună, dar ştiind că evaluarea compunerii poate fi subiectivă, nu era sigură că o să obţină nota maximă.





”Am avut în cei opt ani de şcoală şi perioade foarte bune dar şi perioade mai grele. În clasele primare, după ce am învăţat să citesc, am fost încântată să descopăr lumea fascinantă a cărţilor. În acelaşi timp, am început să îndrăgesc şi matematica – bunicul meu, care a fost profesor de matematică, m-a ajutat mult în acei ani să fac legătura dintre conceptele abstracte de pe hârtie şi lumea reală care mă înconjoară şi care îmi era familiară. Astfel, nu am simţit că a fost greu. Când am început clasele gimnaziale, lucrurile s-au schimbat, erau mai multe materii şi cantitatea de informaţii ce trebuia asimilată creştea din ce în ce mai mult. Îmi amintesc că matematica a devenit deodată complicată, bunicul meu nu mai era printre noi să mă ajute, şi am avut o perioadă mai dificilă. Din fericire, domnul profesor Flueraş Gheorghe, a fost foarte răbdător şi iscusit, reuşind să aducă din nou lumină şi claritate în lumea abstractă a matematicii, astfel ea a devenit materia mea preferată. Aş vrea să îi mulţumesc, pe această cale, pentru pasiunea şi efortul depuse în timpul celor patru ani de gimnaziu”, afirmă Ioana.

Deşi sună clişeic, Ioana Bejenaru este convinsă că nu poţi avea succes făra multă muncă. ” Unul dintre «secrete» este să ai un profesor foarte bun şi voinţă. Ajută foarte mult şi dacă îndrăgeşti ceea ce studiezi, pentru că atunci nu ţi se pare că munceşti. Un alt mic «secret», pe care l-am descoperit în clasele gimnaziale, este importanţa atenţiei în timpul orelor. Astfel, am încercat să mă concentrez complet în timpul orelor şi apoi nu aveam nevoie decât de foarte puţin timp suplimentar de pregătire”, este de părere Ioana.

În privinţa planurilor de viitor, adolescenta mărturiseşte că, deocamdată, nu îşi doreşte decât să aibă o vară frumoasă şi liniştită cu mult timp liber şi distracţie. Pe plan academic, este nerăbdătoare să descopere lumea învăţăturii la liceu.

Briana Corlăţan, Şcoala ”Constantin Parfene” Vaslui

Absolventă a Şcolii ”Constantin Parfene” Vaslui, ca şefă de promoţie, Briana Corlăţan, a excelat şi la Evaluarea Naţională. Drumul care a dus la această reuşită are la bază un vis clădit de când se ştie, mărturiseşte adolescenta.

”La început, dorinţele şi obiectivele pe care voiam să le ating încă din clasele mici îmi păreau îndepărtate şi greu de îndeplinit. Dar, totodată, m-am simţit mereu liberă sa visez şi să îmi depăşesc limitele în ciuda realităţii. Pe măsură ce au trecut anii, mi-am demonstrat că potenţialul şi dorinţa arzătoare pe care le purtam la tot pasul nu sunt de ajuns. Şi, astfel, prin suportul continuu pe care l-am avut atât din partea familiei, cât şi al profesorilor care au văzut în mine nu doar ceea ce pot, ci şi ceea ce aş putea realiza, s-a născut această ambiţie de a studia şi a evolua din toate punctele de vedere. Încrederea pe care mi-au transmis-o toţi cei care mi-au oferit cunoştinţe în cei opt ani de şcoală mi-a trezit automat şi mie încrederea in sine, încrederea ca se poate, odata ce-ti doresti. Şi am perseverat, creându-mi mici obiective, cum ar fi performanţa la toate obiectele prima oara în clasa a cincea, mai apoi în clasa a şasea...realizând că sunt tot mai aproape de ceea ce vreau din clasele primare, să fiu şefă de promoţie”, povesteşte Briana.

De mică, Briana a căutat cele mai deosebite feluri pentru a-şi exprima creativitatea: prin muzica, dans, scris. Şi nu i-a fost întotdeauna la îndemâna să le facă pe toate. Spune, însă, că traieşte câte puţin prin fiecare şi că poartă o pasiune nemărginită. La vârsta de 4 ani a început să cânte, apoi a urmat baletul.

”Toate momentele în care mi-am pierdut încrederea sau în care auzeam la tot pasul că dacă vreau cu adevarat performanţă va trebui să renunţ la ceva, au fost neînsemnate. Mi-am urmat mereu intuiţia şi am luat decizii importante pe baza ei, tocmai pentru a nu mă îndepărta de visul meu iniţial. Cred că acesta este cel mai important lucru, cât şi cel mai greu de realizat: să mă menţin cu timp în locul în care am ajuns în mod conştient prin munca depusă. Să fiu sinceră, sunt multe lucruri care m-au descurajat sau care m-au împiedicat să cred în reuşita mea în unele momente. Nu mi-am permis vreodată să renunţ, nu a fost o opţiune, aşa că singura cale a fost să continui pe drumul pe care mi l-am ales şi de-a lungul căruia am fost ajutată permanent de dascălii mei, cărora le transmit din tot sufletul un mare “Mulţumesc”, cât şi de părintii mei care m-au ajutat necondiţionat. Aşadar, din punctul meu de vedere, consider că cheia nu este alta decât libertatea de a-ţi putea dori să realizezi absolut tot ce te face să te simţi împlinit şi fericit deoarece restul, precum sprijinul, ambiţia, munca, vin de la sine din moment ce esti hotărât asupra ceea ce-ţi doreşti”, este convinsă Briana Corlăţan.

Adolescenta crede că, indiferent dacă este vorba de şcoală, de visuri ce ţin de carieră sau de alte mici dorinţe, nu trebuie impuse limite.

”Trebuie să faci tot posibilul să nu-ţi pierzi entuziasmul developat încă de când visul începe să se materializeze. Personal mi-as dori pe viitor să construiesc un trai din toate aceste pasiuni ce tin de artă, însă ma voi baza şi pe cunoştinţele acumulate în anii ce urmează, ani în care nu exclud să apară poate noi aspiraţii şi visuri. Însă orice ar fi, voi primi cu braţele deschise viitorul şi voi face loc, cu siguranta, noilor posibilitati şi oportunităţi ce se vor ivi in viaţa mea”, conchide şefa de promoţie a Şcolii ”Constantin Parfene” Vaslui.

Elena Flueraş, Liceul ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui

Absolventă a gimnaziului la Liceul”Mihail Kogălniceanu” (LMK) Vaslui, Elena Flueraş completează tabloul de onoare al elevilor din Vaslui. Colegă de clasă cu Ioana Bejenaru, Elena Flueraş iubeşte matematica şi arta. Adolescenta moşteneşte pasiunea pentru matematică de la tatăl său, profesorul Gheorghe Flueraş, iar dragostea pentru muzica folk de la mama sa, învăţătoarea Mihaela Flueraş, coordonatoarea Grupului Minifolk din Vaslui. La Evaluarea Naţională a obţinut nota maximă atât la matematică, cât şi la limba română.

”În spatele acestui rezultat, se află munca şi perseverenţa, nu numai cea din acest an, ci din toţi cei patru ani de gimnaziu. Aceasta a fost completată de plăcerea de a învaţa pentru dezvoltarea mea şi de suportul pe care mi l-au acordat atât profesorii, cât şi părinţii. Drumul către acest rezultat a fost unul lung, plin de ore de pregătire suplimentare care, în final, au fost în folosul meu”, explică Elena, subliniind că “scopul” ei a fost să ia o nota cât mai mare, indiferent dacă ar fi fost nota maximă sau nu.

Asemenea, celorlalţi colegi de podium, Elena Flueraş a reuşit să îmbine cu succes studiul cu pasiunile sale. A reuşit să-şi organizeze timpul eficient, încă de mică.

”Am avut un start foarte bun în activitatea de şcolar, având profesori şi învăţători excepţionali. Am practicat şase ani de karate tradiţional şi patru ani de vioară, însă activităţile din gimnaziu, participările la olimpiade m-au făcut sa renunţ pe parcurs la aceste activităţi extraşcolare. Având foarte multe materii care îmi plac, am participat la multe concursuri şi olimpiade cum ar fi: olimpiada de limba română, cea de matematică, de fizică, de biologie şi altele unde am obţinut rezultate foarte bune la nivel judeţean”, afirmă adolescenta.

Pasionată de artă, Elena îşi dedică timpul liber picturii şi desenului. Anul acesta a participat la un concurs de pictură în cadrul căruia lucrarea sa a fost expusă la Palatul Parlamentului. Muzica este cealaltă mare pasiune a adolescentei. De şase ani, cântă la chitară în cadrul Grupului Minifolk, alături de care a participat la multe concursuri interjudeţene sau regionale.

”Nu pot să spun ca există o reţetă strictă a succesului şcolar pe care toţi ar trebui sa o urmăm, însă cred ca dacă ai materii preferate, te poţi axa pe ele, iar din celelalte poţi învaţa, fie pentru cultura generală, fie pentru a dezvolta creativitatea. Pe viitor, mi-ar plăcea să urmez Medicina, acesta fiind una din dorinţele pe care le am de mică. Dacă ar fi să aleg un alt domeniu, cred ca aş alege o carieră care îmbină muzica, desenul cu matematica”, concluzionează Elena Flueraş.

Cosmin Prodea, Colegiul ”Cuza Vodă” Huşi

Elevul de excepţie de la Huşi, Cosmin Prodea, a absolvit gimnaziul la Colegiul ”Cuza Vodă”, ca şef de promoţie, rezultatul de pe Evaluarea Naţională fiind previzibil, deşi mărturiseşte că nu şi-a stabilit o ţintă a în lua nota maximă. La fel ca în cazul celorlalţi zecişti, în spatele perfomanţei se ascund ani de studiu, perseverenţă şi multă seriozitate.

”Ca în orice domeniu, în viaţa şcolară, drumul spre performanţă e unul deloc simplu, cu multe provocări şi încercări, dar cu cât acestea sunt mai numeroase şi aparent mai greu de trecut, cu atât bucuria rezultatului final e mai mare. Nu mi-am propus neapărat nota 10, dar faptul că am obţinut acest rezultat nu a fost unul întâmplător, ci a fost recompensa muncii depuse în aceşti opt ani, fiecare cu provocarea specifică”, afirmă Cosmin.

Pasionat de lectură, şah, ciclism, plimbările în natură, adolescentul mărturiseşte că toate aceste pasiuni nu i-au răpit timpul liber, ba chiar l-au ajutat să obţină rezultatele dorite.

”Plăcerea de a citi a contribuit la nota maximă de la limba română, iar şahul mi-a dezvoltat rapiditatea gândirii şi capacitatea de a lua decizia potrivită într-un timp scurt şi în condiţii de stres. Materiile mele preferate au mers mână în mână cu profesorii preferaţi. Cred că un profesor abil, implicat te poate face să iubeşti orice disciplină şcolară. În acest sens, spre deosebire de colegii mei, am avut avantajul de a avea, pe lângă profesorii de la şcoală şi alţii acasă, părinţii mei fiind ambii cadre didactice. N-aş fi sincer dacă n-aş recunoaşte că, în viaţa mea de elev, au existat şi momente mai puţin plăcute, momente când aveam impresia că e deja prea mult, dar, cu răbdare şi perseverenţă, am reuşit să le depăşesc”, completează şeful de promoţie de la ”Cuza Vodă”.

Cosmin Prodea nu crede, în mod deosebit, într-o reţetă a succesului, însă, în mod sigur, spune el, există câteva ingrediente: munca, responsabilitatea, respectul, dorinţa de autodepăşire, credinţa în Dumnezeu şi lista poate continua.

Legat de planurile de viitor, Cosmin este deocamdată în etapa de cercetare, de studiu. Speră ca în cei patru ani de liceu să-şi definitiveze ideile. Este convins că va profesa într-un domeniu legat de interacţiunea cu oamenii, deoarece iubeşte tot ceea ce este frumos în om.





