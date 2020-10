Mărturia cutremurătoare a unei paciente COVID cu leziuni severe. A leşinat în curtea spitalului aşteptând internarea

Spitalul Municipal de Urgenţă ”Elena Beldiman” din Bârlad, singura unitate suport pentru pacienţii COVID-19 din judeţul Vaslui face faţă cu greu valului de îmbolnăviri înregistrat în ultimele săptămâni, capacitatea unităţii medicale fiind ocupată în totalitate.

Alina este unul dintre pacienţii internaţi la spitalul din Bârlad, cu leziuni pulmonare severe. Mama a doi copii, femeia nu ştie cum a contactat virusul, fiind una dintre persoanele care a respectat rigorile impuse de contextul epidemiologic.

Aflată în spital de opt zile, pacienta poveşte, pe pagina sa de Facebook, experienţa teribilă prin care a trecut şi încă mai trece, prezentând dificultăţile cu care se confruntă bolnavii, traseul infernal de la internare, neajunsurile sistemului dar şi emoţiile pe care le trăieşte alături de ceilalţi pacienţi şi cadre medicale, deopotrivă.

”Pentru o perioadă de câteva luni am avut închis contul de facebook. Dar astăzi m-am hotărât sa postez ceva: m-a lovit norocul sa fiu unul din pacienţii testaţi şi confirmaţi COVID-POZITIV. Nu stiu cum m-am infectat. De la un asimtomatic sau un pozitiv iresponsabil, asta nu mai contează acum. Sunt în ziua a şasea de internare la Spital TBC Bârlad cu modificari severe pulmonare. Ziua a noua de la testarea la spitalul din Huşi. Dacă prezentati simtome cât de mici ( transpiraţie abundenta, diaree, tuse seacă, dureri de cap, febra peste 37.3) încercaţi să vă faceţi din bani proprii un test rapid la o clinică sau mergeţi la spital si faceti testul gratuit care durează două zile.

Dacă mergeti la spital încărcăti-va cu răbdare. Pana la venirea rezultatului veti fi internat 2-3 zile. În acest timp veti primi Azitrox - o porcărie, toţi pacienţii ajunşi la Bârlad erau mult mai grav după Azitrox. Vine rezultatul (te rogi sa fie negativ să pleci acasă), dacă e POZITIV ţi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Înarmează-te cu mult, mult mai multa răbdare, astepti o ambulanţă liberă şi vii la UPU Barlad. Roaga-te să nu fii grav. Acolo e Gara de Nord, 3-4 banci în curte (dacă ai noroc ca mine le găseşti pline cu apă de la ploaie) în rest garduri şi un hol unde trebuie păstrată distanţa. Şi daca esti si mai norocos- aşa ca mine, ai temperatura 39.5, şi lesini în curtea spitalului, esti ridicată şi pusă pe o bancă ocupată, te întreabă daca esti bine şi zice ca te va prelua cineva repede. Am stat jumătate de ora şi m-am băgat în faţă la analize.

Cadrele medicale, epuizate, rămase fără glas

Esti dat jos din ambulanţă şi lăsat în curte pana te preia cineva, printre ceilalţi POZITIVI ce aşteaptă la rândul lor rezemati de garduri. Şi stai şi stai, răbdare, răbdare 7-8 ore. Te strigă, mergi la rază- iei bagajul cu tine, esti avertizat să nu îl lasi că nu are nimeni grija de el. Termini raza, iesi din nou în curte cu bagajul şi astepti din nou.

Două saloane de preluat - asistentele în costum de cosmonaut dintr-un material fosnitor transpirate din cap până în picioare, cu vizierele aburite, rămase fără glas de la cât strigă încearcând să se facă auzite de bătrâni ajunşi fără carte de identitate sau printre persoanele care tusesc de-şi rup plămânii te preiau (iei şi bagajul) şi încep analizele, saturaţie oxigen, EKG, tensiune, analize sânge. Cat mi-a luat analizele m-am uitat pe tavane- Invazie de tânţari, sute şi sute de tantari. Ambele mâini le am pline de pişcături cât am stat să termine fetele analizele. Termini -nici un tratament cu toate că ai cazut din picioare, zice să mai stau în pat dacă sunt încă ametita (nu uita bagajul), eliberezi patul să vina altul poate mai grav ca tine şi ieşi afara, din nou, şi aştepti să vina rezultatele.

Dacă tusesti măgăreste -ca mine- ştii sigur ca nu e de bine. Unii asimtomatici râd, glumesc aşteaptă analizele să plece acasă. Noi ăştia mai răuţ aşteptam. După şapte ore jumătate sunt strigată- Doamna L. sunt Dr......( habar nu am, nu am ţinut minte) va informez ca veţi fi internată, aveţi modificări severe la plămâni şi analizele au ieşit prost. Veţi fi preluată şi dusă la salon. Am înţeles, nu am comentat pentru că mă simţeam rau, unii încercau să negocieze şi cereau tratament acasă. Respect medicilor care se rugau de pacienţi să rămână sub supraveghere macar 72 ore pentru a nu apărea complicatii. Pentru unii VIAŢA nu are prioritate.

Aşa am fost suită în ambulanţă şi am ajuns la Spital TBC la ora 00.16, după aproape zece ore la UPU. Spitalul încuiat cu cheia, cobor din ambulanţă si sunt rugată de medic sa păstrez distanţă. Ma intreaba cum sunt- bn.acum zic. Aştept să primesc tratamentul. Intru în salon, colegele dorm, mă schimb în pijamaluţe şi încerc să dorm. În sfârşit întinsă în pat. Aştept să îmi revin măcar puţin-eram în stare de şoc. Tuşesc ca o trompetă ştiu sigur că deranjez colegele de salon. Nu zic saracele nimic. Cu chiu cu vai se face dimineaţă, nu mi-e bine.

24 de ore fără tratament într-un spital de urgenţă

Aştept tratamentul. Vine asistenta zice: dumneavoastra vă vine medicaţia după amiază. Fraţilor a venit la ora 18. Am stat 24 de ore fără tratament într-un spital de urgenţă cu o boală care necesită tratament imediat şi cu dureri groaznice de cap aşteptând o maşină disponibilă să aducă medicamentele din farmacia mare la spitalul TBC. A fost jale şi imposibil de înteles de catre mine. Asistentele se uitau la mine şi îmi spuneau că nu au cu ce să mă ajute. Nu au nimic in plus, totul vine individual pentru fiecare pacient. Norocoasa de mine a prins tocmai ziua cand nu era maşina şi au întârziat si medicamentele. A fost singura zi, dar groaznică pentru.

Tratamentul e stufos 10-12 medicamente dimineaţa-prânz-seara. Nu intra nici un cadru nemascat, glumind încercam sa ghicim cine e după voce. Încearcă să ne bucure ziua cu cate o glumă sau o poveste de acasa, se dezinfectează drastic, măsurile de protectie sunt stricte atât pentru cadre cât şi pentru noi, avem si lampa UV în salon care este lăsată pornită 30 min /zi, noi ieşind pe hol. Mâncarea de spital, nu e cine ştie ce, atât cat e, merge. Individual pe fiecare pacient după afecţiunile fiecaruia, fără sare, diabet, diaree.

Virusul ăsta e spurcat, cel mai urat lucru care l-am văzut în viaţa mea. Dureri in piept, aparatele de oxigen merg la forţe maxime. Vine o doamnă veselă ca o floare, astm bronsic, nu prezinta simtome. Nu ştiu de ce m-au adus aici, au zis să nu fac complicaţi-zice ea. S-a internat la ora 17 , a doua zi la ora 13 avea febra, frisoane, transpiraţie abundentă, tuse incontrolabilă cu dureri groaznice de cap si musculare. Două zile a gemut încontinuu de durere cu toate medicamentele luate.

Cum se dă de veste rezultatul retestărilor

Aseară zarva mare pe hol. Ieşim toate si ne uitam pe geamul de la usa, un bărbat de 42 ani, de la salonul 1, a făcut stop respirator, întrebăm prin geam: avea şi alte boli? Da, ne zice asistenta: cardiac si diabetic săracul.

Ziua 10, analizele si repetarea testului. Pana acum au plecat trei fete. Rezultatele vin in două zile. Sunt aşteptate cu stres şi ingrijorare. Bucuria e maximă, stăm şi plângem ca niste copiii când lipeşte asistenta foia pe geamul de la salon cu numele tău şi strigă tare- NEGATIV, FRUMOASO, PLECI ACASA!!! Simţi ca zbori, promiţi ca vei crede şi ca vei purta masca si vei păstra distanţă.

Mai am patru zile fratilor pana la test, fetele astea au devenit surorile mele de suferinţă, va iubesc fetelor, sa va dea Dumnezeu putere să treceţi şi peste perioada de recuperare. Am sunat fetele ajunse acasă, ne este greu Alina, zic ele, nu pot urca până la etajul 2, m-au ajutat copii, alta zice, Alina m-am pus jos pentru ca am obosit cât am curatat trei cartofi. Va fi greu, trebuie răbdare cu recuperarea. Aştept luni, 19.10.2020, sa repet testul. Sper dragilor sa ne vedem NEGATIVI sa scap de parşivA asta de boala. Credeţi fratilor- COVIDUL EXISTĂ, păstraţi distanţă si purtaţi masca, protejati-va copiii (la pediatrie e plin, şi copiii fac). SANATATE MULTĂ PRIETENI DRAGI!!!!”

Vă mai recomandăm şi: