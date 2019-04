INTERVIU Amenda de 17 milioane de euro care i-a terminat afacerile lui Adrian Porumboiu, anulată după 4 ani. „Eu am ieşit excelent din această situaţie“

În 2015, un scandal uriaş l-a avut în centrul atenţiei pe omul de afaceri Adrian Porumboiu. Comcereal, firma etalon din holdingul Racova, pe care îl deţinea la acea vreme Adrian Porumboiu, a primit o serie de sancţiuni în lanţ în decurs de câteva zile, însumând o amendă record de 17 milioane de euro.

Porumboiu a acuzat atunci că sancţiunea APIA este un abuz şi nu are temei, contestând-o în instanţă. În paralel, a adresat mai multe memorii Guvernului, Ministerului Agriculturii, atrăgând atenţia asupra situaţiei fără precedent.

Patru ani au durat procesele la Curtea de Apel Iaşi şi, ulterior, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Judecătorii, atât de la instanţa de fond, cât şi cei de la Curtea Supremă, i-au dat câştig de cauză lui Adrian Porumboiu, sancţiunea aplicată de APIA fiind anulată.

Într-un interviu pentru ”Adevărul” acordat după anularea sancţiunii, Porumboiu vorbeşte despre efectele tsunami-ul declanşat de sancţiunea uriaşă din 2015. Şi-a vândut afacerile, fostele sale firme s-au prăbuşit, fiind în prezent în insolvenţă. Adrian Porumboiu afirmă că ceea ce i s-a întâmplat lui nu ar trebui să i se mai întâmple niciunui om de afaceri din România, acuzându-l pe fostul prim-ministru Victor Ponta şi pe fostul ministru al Agriculturii, Daniel Constantin, că s-ar afla în spatele sancţiunii.

Omul de afaceri recunoşte, totodată, că are partea sa de vină pentru că s-a înconjurat de oameni în care a investit încredere, dar care i-a fost înşelată. În plus, consideră că multe dintre necazuri i s-au tras pentru că este ”slobod la gură”.

Adevărul: În urmă cu patru ani primeaţi o sanctiune record, a fost un scandal uriaş.

Adrian Porumboiu: S-au întâmplat lucruri care nu trebuiau sa se întâmple şi care nu mi-am imaginat niciodată că se pot întâmpla. Concret, în orice parte a lumii, o să găsiţi firme care trec prin momente dificile. Noi veneam după trei ani de secetă, anumite probleme cu finalitate nu atât de bună, dar firmele funcţionau, aveau 6.500 de angajaţi, firmele plătiseră până la data respectivă 500 de milioane de euro la bugetul de stat, lucru care se poate demonstra foarte uşor. M-am trezit în şapte zile cu sancţiuni pe patru ani.

Era o sancţiune fără precedent.

Adrian Porumboiu: Sancţiune de 17 milioane de euro. O precizare pe care aş dori să o fac. În orice domeniu, când doreşti să sancţionezi pe cineva, trimiţi o notificare şi spui ”Domnule, te-am sancţionat cu 20% pentru că ai încălcat nu ştiu ce norme”. Nu ai respectat normele ulterior, îţi dă 50%, abia apoi 100%. Te notifică, îţi dă un termen să remediezi deficienţele respective, care deficienţe, în cazul de faţă, vizau o situaţie incredibilă, referitor la nişte viţei şi nişte crotalii la 17 vaci. Crotalii care erau trimise la Timişoara, trebuiau să vină, nu era nimic de ascuns.

În plus, erau viţei care nu erau înscrişi în SNIIA dar erau în registrele contabile ale fermei, viţei care muriseră şi au fost transferaţi cu documente legale la PROTAN. Esenţial, pentru aceşti viţei nu se acordau subvenţii. Nu se fraudase niciun leu, niciun euro. Zero motive întemeiate pentru o sancţiune. Continui, după treaba asta vii şi dai 100%. În cazul meu sancţiunea maximă de 100% s-a multiplicat în decurs de şapte zile. Erau atât de grăbiţi să mă ardă că nu aveau niciun fel de suport, dar totuşi au avut tupeul s-o facă. Ce este interesant, sancţiunea cea mai mare, de 100%, o dau, spre exemplu, pe 10 martie 2015, iar pe 19 martie dau o sancţiune de 20%.

Sunt nişte lucruri despre care nu poţi să crezi că sunt adevărate. Pentru lume era uşor să facă alegaţii, că, vezi Doamne, Porumboiu ar avea nu ştiu ce abateri, se fraudase nu ştiu ce.

Şi aţi ales să vindeţi afacerile

Adrian Porumboiu: Acea sancţiune, oricât de puternică ar fi o firmă sau un grup de firme, te clatină. Mai ales că veneam şi dintr-o perioadă în care nu ne aflam în cea mai prosperă situaţie a grupului de firme. S-a întâmplat acest lucru, eram năucit. Atunci am acţionat într-o manieră despre care timpul a demonstrat că nu a fost cea mai corectă. M-am gândit să vând afacerea de agri-business, în mod deosebit producţia vegetală. Am crezut că cei care au cumpărat îsi vor respecta contractul.

Din păcate, din motive pe care nici nu mai are sens să le amintesc, obiective, subiective, nu s-a întâmplat treaba asta. Nerespectând contractul, nu s-a făcut nici transferul de business care trebuia să se facă. O încurcătură destul de amplă. Până la urmă trebuie să analizăm cauzele care au dus la această problemă destul de gravă.

Sancţiunea a fost cea care a declanşat totul?

Adrian Porumboiu: Categoric! Dacă nu era acea sancţiune, nu mai vindeam. Oamenii îşi primeau arenda. La momentul respectiv aveam 47.000 de hectare şi cei care au cumpărat nu ştiu dacă mai lucrează în prezent 10.000 -11.000. Dar mai grav ca orice, nu s-a plătit arenda la oameni. Oamenii sunt nemulţumiţi.

Pentru ei, este totuşi o situaţie disperată

Adrian Porumboiu: Da, oamenii zic Porumboiu, terenurile lui Porumboiu. Dar de patru ani, de când am vândut, altcineva a beneficiat de roadele activităţii de producţie vegetală. S-au întâmplat lucruri care nu mă gândeam că se întâmplă. Eu în viaţa mea nu am pozat si nu pozez în victimă. Sunt un tip care îmi asum tot ce s-a întâmplat cu mine sau în jurul meu, dar eu am spus din momentul în care s-a întâmplat nenorocirea: nu este vorba de problema lui Porumboiu.

Porumboiu personal poate să piardă, poate sa dispară, sunt lucruri fireşti, normale în orice colţ al lumii. Grav este că firmele, din 6.500 de angajaţi, nu ştiu dacă mai au vreo 300- 400. Toate firmele au intrat în insolvenţă şi îi întreb pe domnul şpăgar Daniel Constantin, aşa să scrieţi pentru că îmi asum ceea ce spun, şi pe domnul căpitan SIE Ponta îi încadrează dumnealor şi mai ales plătesc dumnealor salariile şi tot ce este de plătit la bugetul statului? Nu se va întâmpla asta.

Pe ce vă bazaţi când afirmaţi că Daniel Constantin este un şpăgar iar Ponta agent SIE?

Adrian Porumboiu: Este un şpăgar evident şi eu îl rog de vreo patru ani să mă dea în judecată. Nu pot să spun mai mult, când mă va da în judecată o să spun, deocamdată atât pot să spun că este un şpăgar nenorocit. El a dat această sancţiune. S-a folosit de copilul ăsta de la Vaslui (Răzvan Arteni, directorul APIA Vaslui - n.r.), care este nevinovat. Prima dată când m-am întâlnit cu el, mi-a şi zis, ”domnule preşedinte, m-au forţat să dau sancţiunea asta”. Dar să vedeţi când făceam memoriile şi le trimiteam lui Ponta şi lui Daniel Constantin, ei le trimiteau spre rezolvare tot lui Răzvan Arteni la Vaslui!

Dincolo de demersul în instanţă, v-aţi adresat atunci ministrului Agriculturii, premierului?

Adrian Porumboiu: Le-am trimis şase memorii, o scrisoare deschisă. Un memoriu l-a trimis Ponta lui Răzvan Arteni de la Vaslui. Ce să facă săracul, că el nu ştia cum îl cheamă cu buletinul în mână. Am făcut demersuri şi la Uniunea Europeană.

Revenind la acuzaţiile la adresa lui Victor Ponta?

Adrian Porumboiu: De Ponta mi-e jenă mie de jena lui. Eu nu am văzut oameni mai josnici ca acest personaj. Şi am să fac acum o paranteză în legătură cu omul lui de la Vaslui. S-o fi întâmplat la Văleni cazul cu violatorii care a făcut înconjurul ţării, dar cum să trimiţi tu aici preşedinte de filială de partid un violator? (Dan Bordeianu, preşedintele PRO România Vaslui a fost condamnat pentru viol pe când avea 17 ani - n.r.) Nu suntem un judeţ de violatori. Nu găseşti altă variantă să pui preşedinte, decât un violator? Găsesc oameni care nu au niciun punct comun cu realitatea. Ai distrus o companie mare, ai făcut ce ai făcut, dar acum lasă, Doamne iartă-mă, judeţul ăsta, că nu este un judeţ de violatori.

Să revenim la demersurile de atunci...

Adrian Porumboiu: Am făcut memoriu şi la Uniunea Europeană. Nu le-a venit să creadă, dar mă trezesc că din România li se comunică că am dosar penal la DNA! Eu habar nu aveam, le comunic că nu am aşa ceva. Ca mai târziu să aflu că de fapt aveam. Nu unul, ci două. Erau nişte denunţuri făcute de nişte oameni care aveau reale probleme penale şi şi-au zis că pot scăpa dacă spun tot felul de prostii despre mine. Pentru mine era uluitor! De unde ştia Deliu, director adjunct APIA Vaslui, şi cei de la APIA central că eu am dosar la DNA, iar eu habar nu aveam? În astfel de moment realizezi că tu crezi că ştii tot, dar de fapt nu ştii nimic.

Ce calitatea aveaţi în acele dosare?

Adrian Porumboiu: Aveam calitate de suspect, dar eu habar nu aveam. Unul s-a clasat, al doilea se va clasa şi el, că nu sunt niciun fel de probe.

Acele denunţuri vizau activitatea dumneavoastră cu agricultura?

Adrian Porumboiu: Nici pomeneală. Dar era un context.

Care credeţi că a fost interesul, miza?

Adrian Porumboiu: Miza a fost o companie puternică, un grup de firme căruia trebuia să i se întâmple ceva. Probabil oi fi supărat şi eu, că sunt cam slobod la gură. Puteau să-mi facă mie personal ceva, dar nu la nivelul acesta. Lumea nu a crezut, a spus «Nu, domnule, că sigur Porumboiu e de vină!». Eu le voi demonstra că nu au dreptate.

Revenind la momentul actual

Adrian Porumboiu: Am câştigat la Înalta Curte, câştigând şi la Curtea de Apel Iaşi. Banii nu vor veni la mine. Se vor duce la firma de insolvenţă, vor avea circuitul lor. Dar este o etapă intermediară, voi acţiona şi îmi voi recupera şi eu o parte din bani. Din această situaţie eu am ieşit excelent. Şi mai departe mai am şi alte acţiune pe care le voi face în justiţie împotriva lui Ponta, împotriva lui Daniel Constantin.

Care este în prezent situaţia firmelor pe care le-aţi vândut?

Adrian Porumboiu: Sunt toate în insolvenţă, una cred că este în faliment. Nu ştiu exact, încerc să nu mă încarc negativ cu ce a fost. Eu privesc în faţă. Extrag mizeriile care s-au întâmplat şi le voi aşeza în faţa celor care le-au provocat. Trebuie să spun că dintre toţi care au fost la vremea respectivă, a fost un director la ANSVSA Barlad, Petcu, a fost singurul care nu a intrat în mocirla asta. A dat o amendă de 6.000 de lei. Dar ce credeţi, cei de la ANSVSA Bucureşti, care în viaţa lor nu ştiau unde este ferma de vaci de la Târzii, au fabricat un control, fără să fi fost acolo. Domnii de la UE mi-au dat un răspuns foarte diplomatic spunând că nu se implică în problemele interne. La ce s-a întâmplat, oricui ii explici situaţia asta zice că Porumboiu blufează, că nu-i adevărat. Ceea ce este adevărat este că există aceste două hotărâri care demonstrează că a fost un abuz inimaginabil.

Vă veţi îndrepta împotriva statului?

Adrian Porumboiu: De ce să mă îndrept împotriva statului? Mă voi îndrepta împotriva celor care au reprezentat statul român. Să plătească cei care au făcut nemernicia asta. Vor trebui să plătească. Meciul nu s-a terminat aici, este doar o repriză câştigată, care este mai mult decât edificatoare.

Vorbiţi-ne de situaţia dv actuală, din punct de vedere al afacerilor

Mă simt mai bine ca niciodată.

Afaceri veţi continua să faceţi?

Normal ca voi face afaceri în continuare pentru că mă simt în putere.

Regretaţi ceva din ce aţi făcut ca om de afaceri în ultimii ani?

Că nu am cunoscut nici măcar 5% din oamenii care m-au înconjurat. Iar cel mai mare regret este că am investit în oameni care, din păcate, m-au dezamagit. Denunţurile de la DNA sunt făcute de două persoane care îmi ciuguleau din palmă. Lucruri mizerabile. Dar eu privesc înainte. Sunt unul dintre cei mai fericiţi bunici din lume, am copiii aşezaţi, familia aşezată. Nu mai sunt atât de implicat să stau să muncesc 14-15 ore pe zi. Nu ploua, secetă, îngheţ, calamitati în general. Să stai vreo 17 ani şi să te gândeşti că ai atâtea zeci de mii de hectare, în care în fiecare an investeam cel puţin 25 milioane de euro şi să stai noaptea târziu cu calculatorul în braţe şi să vezi pe unde se duc norii. Îi omoram pe ăştia de la Meteo de la Bacău. Era un stres enorm. În agricultură, pentru un om e o muncă ucigătoare.

Am avut o relatie excelenta cu proprietarii de terenuri, platindu-le arenda cu sfintenie. Nicio firmă nu am băgat-o în insolvenţă. Acum că sunt praf, ce pot să fac... îmi pare rău. Dar mai mult de atât, ce să fac? Să dau în cap la cineva?

Politicienii ăştia ai noştri, când ajung în funcţii, le ia Dumnezeu minţile şi cred că pot să facă orice, crezând că nu o să-i tragă nimeni la răspundere. Şi îşi permit de la şpăgi, la orice.

Într-un judeţ ca Vasluiul, am asigurat atâţia ani multe locuri de muncă. Nu am spus niciodată câte acte de caritate am făcut în judeţul Vaslui. Oamenii care sunt pe aici ştiu treaba asta. Sunt milioane de euro, dar nu am ieşit niciodată în faţă. Oamenii simpli m-au respectat şi mă respectă. Cei cărora le-am dat foarte mult, cât nu meritau în viaţa vieţii lor, s-au purtat cum s-au purtat.

Mai trec pe lângă Comcereal, pe lângă Ulerom. În Ulerom am investit 50 de milioane de euro, era cea mai modernă fabrică de ulei din România, cu instalaţie de biodisel făcută cu americani şi cu nemţi, totul modernizat. Stă închisă de trei ani de zile. Vino tu, Victoraş, bagă microfonul în staţia de epurare, poate o porni aşa.

Care este relaţia dv cu cei cărora le-aţi vândut afacerile? Aţi avut un mic război cu ei..

Adrian Porumboiu: Un pic mai mare. Deocamdată nu mai comentez nimic. Am hotărât să îmi pun frână până îmi dezleg toate lucrurile. Singura treabă, pe care, omeneşte, o înţeleg, este că nu au avut bani. S-au băgat într-un business, mă rog, au fost direcţionaţi aici, dar nu au avut bani. Au vrut, dar nu au avut bani. Se poate întâmpla oricui. Nu pot să fac niciun comentariu negativ la adresa cuiva din zona asta. S-a întâmplat.

Dacă nu se întâmpla această nenorocire cu sancţiunea, nu vindeam şi sigur firmele funcţionau. Mai greu, dar puteau să fie planuri de restructurare, puteau să fie mai multe variante economice. Eu am zis să aleg calea cea mai scurtă ca firmele să funcţioneze.

Credeţi că aţi fost consiliat greşit în momentul vânzării? Mă gândesc că aţi avut nişte oameni alături..

Adrian Porumboiu: Am avut şi am rămas singur. Este adevărat şi asta. Am avut o casă de avocatură cu care stabilisem ceva, dar s-a întâmplat altceva. E istorie. Eu nu spun că din treaba asta eu nu am partea mea de vină. Am, pentru că trebuia să fiu pregătit pentru un asemenea atac. Am marea mea parte de vină pentru că am avut oameni care trebuiau să fie loiali şi nu au fost, consilierii pe care îi aveam trebuiau să fie corecţi, avocaţii care mă reprezentau nu trebuiau să joace la două capete. Sunt multe, dar ce să fac acum? Îmi asum treaba asta. Am partea mea de vină mare. Trebuia să fiu pregătit inclusiv pentru varianta B sau chiar C, să găsesc un investitor real. Am rămas şi eu cu o imagine confuză în treaba asta. Asta a fost să fie. Dar aştept procesele, o să vedeţi că o să fie nişte surprize foarte, foarte mari. În concluzie, însă, repet să se înţeleagă foarte clar, chiar insist în această precizare, că nu mă victimizez şi nu sunt o victimă. Sunt doar un om de business căruia i s-a întâmplat ceva ce nu trebuia să se întâmple nimănui în România. Iar ofiţerii, acoperiţi, neacoperiţi, să îşi vadă de treaba lor, să se ducă în serviciile lor, dar să lase oamenii în pace. Pe mine nu au reuşit şi nici nu vor reuşi să mă distrugă.

Judecătorii: „Sancţiunile s-au aplicat în mod eronat şi total disproporţionat”

În motivarea hotărârii, prin care au dispus anularea sancţiunilor, judecătorii Curţii de Apel Iaşi au subliniat că în ceea ce priveşte amploarea neregulii şi gravitatea acesteia, aceasta este limitată la ferma de bovine Târzii şi nu la întreaga exploataţie agricolă deţinută de către Comcereal SA însă sancţiunile au vizat şi afectat exploataţia în ansamblul său.

Instanţa a reţinut că ”atât timp cât subvenţia naţională pentru bovine s-a raportat, ca perioadă de debut la data de 31.01.2008, neînregistrarea evenimentelor de moarte accidentală în SN IIA a unui număr de bovine sub 7 luni, neeligibile pentru schema de sprijin, nu a produs nici un beneficiu reclamantei, deci nu se conturează un prejudiciu adus fondurilor europene ori naţionale”.

”În concluzie, faţă de atitudinea reclamantei, care a înregistrat evenimentele în toate evidenţele proprii, a efectuat înregistrările în SNIIA la 28.02.2014 înainte de controlul ECA şi înainte de admiterea cererii de sprijin financiar de către APIA, iar animalele decedate conform vârstei nu erau eligibile pentru sprijin, î n mod eronat şi total disproporţ ionat s-au aplicat sancţiunile pentru anii 2012, 2013, 2014 la nivelul maximului prevăzut de lege, pentru schemele de sprijin pentru suprafaţa cultivată. Se vădeşte a fi fost în mod flagrant încălcat principiul proporţionalităţii, APIA aplicând sancţiuni netemeinice şi nelegale atât timp cât nu s-au dovedit intenţia fermierului, repetabilitatea neconformităţii conform interpretării dată prin art. 47 din Regulamentul CE 1122/2009 care impune condiţia informării fermierului asupra unui caz precedent, existenţa şi întinderea unui prejudiciu bugetului naţional sau bugetului UE”, se menţionează în hotărârea Curţii de Apel Iaşi, menţinută de Instanţa Supremă.

NOTĂ Reporterii ”Adevărul” au solicitat un punct de vedere atât fostului premier Victor Ponta, cât şi fostului ministru al agriculturii, Daniel Constantin, referitor la acuzaţiile aduse de Adrian Porumboiu, însă niciunul dintre cei doi nu au răspuns demersului.

