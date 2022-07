Cum se munceşte la varianta ocolitoare a unui oraş din România. „Erau pe şantier cinci muncitori şi trei şefi”

Sosit într-o vizită pe şantierul variantei ocolitoare a Bârladului, Cătălin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, a dat peste o scenă demnă de Caragiale. Oficialul a constatat că mai mult se stă decât se munceşte, iar cele câteva persoane care îl însoţeau depăşeau ca număr muncitorii de pe şantier.

„Astăzi (n.r. 13 iulie) am fost la Bârlad, unde la solicitarea primarului Dumitru Boroş (PNL) am efectuat o vizită de aproximativ două ore pe şantierul variantei ocolitoare Bârlad. Este a treia vizită pe care o fac pe acest şantier în ultimele cinci luni de zile. Din păcate situaţia nu este deloc bună pe acest şantier, care are termen finalizare Decembrie 2023! O variantă ocolitoare de 11,281 kilometri, care a avut ordin de începere a execuţiei în 06.08.2020 şi care din august 2021 este într-o fază de stagnare. Astăzi erau pe şantier cinci muncitori şi trei şefi, plus cinci camioane, un greder şi două compactoare. La un moment dat, prin sosirea mea şi a domnului primar, plus o persoană din Primărie şi şoferul cred că am depăşit numărul de muncitori care cofrau la un podeţ. Am vizitat şi noua groapă de împrumut din localitatea Perieni, care este la aproximativ doi kilometri de şantier şi este organizată pentru a începe exploatarea în maxim 30 zile, după ce se finalizează cu toate avizele. Şeful de şantier m-a informat că această groapă de împrumut (a treia) va asigura tot materialul de umplutură pentru întreg aliniamentul variantei ocolitoare”, povesteşte Cătălin Urtoi.

De parcă nu ar fi fost de ajuns, edilul din Bârlad l-a întrebat pe consilierul ministrului Transporturilor ce ar putea să scrie în postarea de pe Facebook legat de vizita lui pe şantier.

Consilierul ministrului Transporturilor (stânga) şi primarul Bârladului pe şantier FOTO Cătălin Urtoi

„La finalul vizitei, primarul Dumitru Boroş m-a întrebat cum să procedeze? Oamenii din Bârlad sunt disperaţi, mai ales de când cu acest trafic de camioane dinspre Ucraina, camioane care trec prin oraş. M-a întrebat chiar ce să spună în postarea pe care ar dori s-o facă pe Facebook. I-am răspuns: ADEVARUL! Mai avem o lună şi jumătate de vară, cea mai bună perioadă pentru constructori, iar aici mai mult se stă, decât se lucrează. Sper ca cei din CNAIR să grăbească decizia în legătură cu antreprenorul şi să vedem că se lucrează pe toată lungimea acestei centuri. Este de menţionat că această investiţie are finanţare integrală asigurată de Ministerul Transporturilor”, mai spune consilierul ministrului Transporturilor.

„Se pare că sunt câteva lucruri de remediat pe şantier”

De cealaltă parte, primarul Bârladului a văzut vizita lui Cătălin Urtoi ca pe „un dialog care a continuat într-un cadru lărgit, cu inginerii constructori, printre care şi reprezentantul antreprenorului. Cătălin Urtoi a inspectat fiecare segment realizat până acum şi a solicitat detalii tehnice şi logistice, pentru a le comunica responsabililor de la Ministerul Transporturilor.”

Primarul Bârladului (stânga) şi consilierul ministrului Transporturilor FOTO Cătălin Urtoi

Primarul recunoaşte că sunt unele probleme la realizarea variantei ocolitoare a Bârladului şi speră ca întârzierile în efectuarea lucrărilor să fie recuperate în viitorul apropiat.

„În linii mari, a fost o discuţie pur tehnică. Domnul Urtoi şi-a notat toate constatările pe care le-a făcut ca specialist în construcţii. Se pare că sunt câteva lucruri de remediat pe şantier, mai sunt chestiuni de reglat, dar ce e important pentru noi este că lucrările continuă. Nu în ritmul pe care ni-l dorim eu, împreună cu cetăţenii Bârladului, dar sper că după această vizită, care este până la urmă un semn pozitiv, lucrurile vor evolua mai rapid. Cum nicio decizie legată de varianta ocolitoare nu stă în mâna Bârladului, nu ne rămâne decât să aşteptăm măsuri menite să recupereze din decalajul apărut în timpul căt lucrările au fost blocate. Demersurile mele, ca primar, continuă. Repet: pentru mine nu va conta niciodată culoarea politică a celor care stau în spatele uşilor la care bat. Important este ca Bârladul să aibă varianta ocolitoare care ne va scăpa de povara traficului greu”, a declarat primarul Dumitru Boroş.

