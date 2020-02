VIDEO Cruzime extremă într-un sat din Vaslui: câini spânzuraţi şi cu urechile tăiate. Poliţie: „Faceţi tam-tam pentru nişte javre“

Bărbatul din localitatea vasluiană Toporăşti susţine că nu este prima dată când câinii din sat sunt găsiţi spânzuraţi şi cu urechile tăiate, indicând şi cine ar fi autorul actelor de cruzime.

„Am primit apelul disperat al acestui cetăţean, rugându-ne să-l ajutăm, căci în satul lui Toporăşti, judeţul Vaslui, (la 70 de kilometri depărtare de noi) un individ are o plăcere macabră de a omorî animalele în sat (le taie urechile şi apoi îi spânzură în laţ). L-am îndrumat să sune la poliţie şi să facă o plângere contra individului. Ne-a spus că a făcut mai multe sesizări scrise la politia din acel sat şi că politia nu le-a acceptat, spunându-i că “face atâta tam-tam pentru nişte javre”. Astăzi ne-am deplasat acolo împreună cu avocatul nostru pentru a prelua cadavrul câinelui (în vederea efectuării necropsiei la DSV Barlad), pentru a-i lua declaratii şi a face plângere la Parchet”, au anunţat reprezentanţii Asociaţiei Last hope to Life LH2L.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui au precizat că au deschis un dosar penal în care se fac cercetări cu privire la moartea câinilor din satul Toporăşti. Totodată, se fac verificări şi în legătură cu conduita poliţistului din sat.

”După apariţia în spaţiul public a respectivului filmuleţ, pe emailul instituţiei noastre au fost primite şase sesizări în care se face trimitere la aspectele semnalate. În cauză se fac cercetări cu pentru a se stabili întreaga situaţie de fapt. Referitor la aspectele ce vizează atitudinea lucrătorului de poliţie, conducerea Inspectoratului a dispus efectuarea de verificări prin compartimentul Control Intern, în funcţie de rezultate urmând a fi dispuse soluţiile legale”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.