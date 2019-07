Ce nu trebuie făcut în cazul muşcăturilor de şarpe. Regulile esenţiale care vă pot salva viaţa

Deşi muşcăturile de şarpe reprezintă doar 2% din totalul plăgilor muşcate, ele au un potenţial evolutiv sever. ”Cei veninoşi inoculează la locul muşcăturii substanţe cu actiune hemolitică şi hemoragică, iar după aproximativ 24 de ore apar hemoragii de diverse tipuri, tahicardie, puls filiform, dispnee şi transpiraţii, greţuri, vărsături, colaps. Fără tratament, moartea survine la 3-4 zile de la inocularea veninului prin hemoragii şi insuficienţă renală acută”, atrage atenţia medicul Tudor Ciuhodaru.

Încazul muşcăturilor de şarpe, trebuie să solicitaţi rapid consult şi ajutor medical. Până să ajungeţi la spital, toaletaţi plaga cu apă şi săpun. Efortul fizic trebuie redus la maximum, culcaţi victima, cu capul şi trunchiul puţin ridicate şi poziţionaţi locul muşcăturii sub nivelul inimii pentru a împiedica râspândirea veninului în fluxul sangvin. De asemenea, scoteţi toate bijuteriile sau alte elemente ce pot accentua edemul.

Muşcătura de şarpe se identifică după urmele locale (forma dinţilor şarpelui) asociată uneori unor picături sero-sanguinolente. Muşcătura este asociată cu durere intensă şi edem perilezional, de culoare violacee, ce cuprinde o porţiune întinsă din membrul afectat. Există însă şi posibilitatea ca şerpii să muşte fără a introduce veninul în plagă şi în acest caz de ,„muşcătura albă“ lipsesc fenomenele inflamatorii.

”Marcaţi marginea zonei tumefiate (umflate) la fiecare 15 minute cu un stilou pentru a ajuta medicii să evalueze gradul de expunere la venin”, mai recomandă medicul urgentist. Tudor Ciuhodaru face si o serie de recomandări despre cum nu trebuie să acţionaşi în cazul muşcăturilor de şarpe:



Ca regulă generală dacă nu vrei să te muşte vreun şarpe NU intra în contact intenţionat cu el. Lucrul acesta pare evident, dar, de-a lungul timpului, două treimi din muşcăturile de şarpe pe care le-am tratat erau la pacienţi care au încercat să-i vadă mai bine sau i-au abordat, ridicat, hărţuit, încercând uneori să-i omoare. Deplasările la iarbă verde şi muncile agricole cresc riscul de a fi muşcat de reptile. NU incizaţi la nivelul urmelor de colţi! NU încercaţi să aspiraţi veninul! Metoda este ineficientă pentru că şarpele are colţii curbaţi iar ,,buzunarul de venin” nu se află la locul muşcăturii. În plus, circa 20% din muşcăturile de şarpe sunt ,,uscate”, total lipsite de venin, aşa că orice incizie creează doar o plagă ce se poate infecta fără a avea vreun beneficiu medical real. Veninul aspirat cu gura poate ajunge în fluxul sangvin al salvatorului. NU aplicati un dispozitiv de aspiraţie. (puteţi leza tesuturile). NU aplicaţi garouri ce restricţionează fluxul de sânge şi duc astfel atât la acumularea veninului în jurul muşcăturii, cât şi distrugerea celulelor. În plus, dacă garoul este utilizat greşit, poate întrerupe fluxul sangvin de la acel nivel şi să provoace leziuni ischemice.

