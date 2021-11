Bătăuşul care i-a rupt un deget unui poliţist şi i-a provocat un traumatism cranian este liber VIDEO

La mai puţin de o zi după ce fusese reţinut de poliţisti, agresorul poliţistului local din Vaslui a fost pus în libertate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui. Bătăuşul este cercetat pentru ultraj, dar nu este considerat un periciol social de procurori.

Reamintim că un poliţist local a fost lovit de mai multe ori cu pumnii în zona feţei la intrarea în piaţa Traian din Vaslui, după ce un individ a încercat să intre în complexul comercial fără mască de protecţie.

Poliţistul local aflat în timpul programului, în zona respectivă, i-a atras atenţia individului cu privire la restricţiile epidemice în vigoare, însă bărbatul a reacţionat violent. Individul a început să-l înjure pe poliţist, iar când acesta i-a replicat că nu are cei şapte ani de acasă, bărbatul a sărit la bătaie.

“Îţi mulţumesc frumos pentru aprecieri, dar asta dovedeşte că nu ai cei şapte ani de acasă. Atât i-a trebuit, că a şi sărit pe mine după cum se vede pe filmare. Eu mi-am păstrat calmul. Nu am ripostat şi m-am străduit tot timpul să-i fac faţă atacului său, să rămân în picioare. N-am vrut să folosesc cătuşele, deşi la un moment dat am avut instinctul să o fac. De asta am dus mâinile la spate. Dar mi-am zis în minte să nu fac, fiindcă voi escalada conflictul şi mai mult”, a declarat poliţistul local implicat în incident pentru Vremea Nouă.

Agresorul, un bărbat de 45 de ani, rezident al comunei vasluiene Muntenii de Jos, s-a năpustit cu pumnii asupra poliţistului, pe care aproape l-a pus la pământ. Lupta a început chiar în zona uşilor de acces, însă cei doi au ajuns curând în afara pieţei, printre trecători.

Omul legii şi-a scos certificat medico-legal, pe care l-a depus la Parchet. În urma loviturilor administrate de bărbatul de 45 de ani, poliţistul s-a ales cu un deget învineţit, care este posibil să fie rupt, şi cu un traumatism în zona capului.

Amendat cu 2.000 de lei pentru nepurtarea măştii

Poliţia Locală Vaslui a venit cu precizări după incidentul în care a fost implicat unul dintre angajaţii săi.

“În ziua de 02.11.2021, în jurul orei 11,50, în timp ce efectua serviciul de menţinere a ordinii publice în incinta Pieţei Agroalimentare Centrale, poliţistul local H. L., în vârstă de 55 ani, a observat o persoană de sex masculin care nu purta mască de protecţie, motiv pentru care a atenţionat-o să respecte măsurile de protecţie sanitară impuse de prevederile legale în vigoare. Persoana avertizată a devenit recalcitrantă, iar discuţia purtată a culminat cu agresarea fizică a poliţistului local. Un comerciant care a asistat la acest incident a apelat SNUAU 112, iar la faţa locului a sosit un echipaj din cadrul Poliţiei Municipiului Vaslui. Agresorul a fost identificat şi condus la sediul Poliţiei Municipiului Vaslui pentru cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj – art. 257 N.C.P. Pentru nepurtarea măştii de protecţie, agresorul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 2.000 de lei, conform prevederilor art. 65 lit. h) coroborate cu art 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020”, spun reprezentanţii Poliţiei Locale Vaslui.

Filosofii ieftine pe Facebook

Bătăuşul este din localitatea vasluiană Muntenii de Jos şi are 45 de ani. Pe contul său de Facebook, acesta postează tot soiul de filosofii de genul “învaţă să faci diferenţa între oameni. Unii merită o explicaţie, alţii un răspuns rece… iar unii nu merită nimic”. Bărbatul a lansat şi un avertisment pe reţeaua de socializare: “De departe, toţi oamenii par buni! Nu te apropia prea mult!”

Reţinut şi apoi pus în libertate

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui îl cercetează acum pe bărbatul de 45 de ani pentru ultraj. A fost reţinut pentru 24 de ore, dar procurorii nu au propus arestarea preventivă a acestuia pe motiv că nu prezintă pericol social, desi imaginile filmate de o cameră de supraveghere din piaţă au surprins violenţa atacului.

“În cursul zilei de 2 noiembrie 2021, un poliţist local a fost bătut în timpul exercitării atribuţiunilor de serviciu, într-o piaţă agroalimentară din Vaslui. Acesta a depus o plângere, arătând că a fost lovit în zona capului. În cazul de faţă s-au început cercetările pentru infracţiunea de ultraj, au fost audiate părţile. Tot pe 2 noiembrie, s-a dispus măsura reţinerii suspectului pentru 24 de ore. Partea vătămată a depus a doua zi un certificat medico-legal şi s-a dispus schimbarea încadrării din ultraj prin lovire, în ultraj prin lovituri care au produs leziuni traumatice cu afectarea stării de sănătate. Totodată, s-a dispus şi punerea în mişcare a acţiunii penale şi urmează continuarea cercetărilor cu inculpatul în stare de libertate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui.

