A renunţat la Italia pentru o afacere cu prepeliţe într-un sat din Vaslui: „Nu uit de unde am plecat“ VIDEO

Luminiţa Cosma are 52 de ani, iar timp de 13 ani a muncit în Italia. Lucrase în Vaslui ca gestionară la un magazin, apoi la un restaurant, iar vremurile grele au determinat-o şi pe ea să ia drumul străinătăţii.

În toamna anului 2019 a decis să se întoarcă pe melagurile natale. La recomandarea fiicelor, Luminiţa şi soţul ei au hotărât să să stabilească într-un sat din apropiere de Vaslui, la Deleni, din dorinţa de a-şi deschide o facere în domeniul creşterii animalelor. Erau convinşi că este un segment unde ar putea să se dezvolte uşor.

Au cumpărat o casă bătrânească, iar apoi au început să caute pe internet idei de afaceri. Iniţial s-au gândit să crească animale de talie mare, însă stând şi analizând proiectul pe viitor au renunţat. Soţul Luminiţei a venit cu ideea înfiinţării unei crescătorii de prepeliţe.

”Sincer să vă spun, eu nici nu ştiam cum arată prepeliţele, nu eram foarte încrezătoare în această idee, parcă îmi era şi frică să mă gândesc. Românul nostru este obişnuit cu carnea de pasăre, cu carnea de porc, nu multă lume ştie de gustul cărnii de prepeliţe. Soţul meu, fiind mai optimist din fire, a spus că merită să încercăm, pentru că este ceva nou”, povesteşte Luminiţa.

Începutul nu a fost deloc uşor. Şi-au înfiinţat o societate comercială, însă toată birocraţia românească a fost la un pas să-i facă să se răzgândească şi să se întoarcă în Italia. Nu s-au dat însă bătuţi şi într-un final au reuşit să obţină toate avizele necesare.

Pentru că au vrut să vadă cum este evoluţia prepeliţelor, pentru început au decis să cumpere 150 de ouă pentru incubare.

”Nu am avut un randament de 100%, ci undeva la 75% . Am zis să le creştem să vedem cum este, apoi ne-am hotărât si facem un nou pas. Am mers la un cunoscut crescător de prepeliţe din judeţul Neamţ, de unde am cumpărat 100 de pui de prepeliţe. Am zis să începem cu puţin, să nu dăm greş şi să pierdem bani. Totul a fost făcut de noi, soţul meu a realizat spaţiile pentru păsări, inclusiv furajele le facem acasă, totul să fie natural. Când am ajuns la 300 de prepeliţe, am decis să începem să vindem produsele. Primele luni a fost foarte, foarte greu cu vânzarea. În primele trei luni, soţul meu îmi cerea zilnic să fac o situaţie a intrărilor şi ieşirilor pe cheltuieli, dar îmi era groază pentru că cheltuiam foarte mult, iar vânzările mergeau prost”, îşi aminteşte vasluianca.

Intrarea pe piaţa de desfacere în plină pandemie COVID-19 nu şi-ar fi imaginat-o vreodată. Sperau să vândă produse restaurantelor din Vaslui, însă cum acestea s-au închis, nu nici clienţi din acest sector nu au avut. Au luat la rând supermarketurile şi magazinele mai mici din Vaslui, însă fie au fost refuzaţi, fie nu li s-a răspuns nici până astăzi.

Mutarea vânzărilor în mediul online a micilor producători locali a încurajat-o pe Luminiţa. A deschis o pagină de Facebook special pentru crescătoria de prepeliţe, iar uşor-uşor clienţii au început să apară. Acum se declară mulţumită şi nu regretă alegerea făcută, şi-a asigurat deja o clientelă care îi este fidelă, astfel că aproape în fiecare zi vine cu maşina în Vaslui pentru a onora livrările. Pe lângă carcasele de prepeliţă şi ouă, Luminiţa pregăteşte şi ouă marinate de prepeliţă.

În prezent, ferma de prepeliţe de la Deleni numără 700 de păsări, vânzând peste 1.000 de ouă săptămânal, însă Luminiţa şi soţul ei au planuri mari. Îşi doresc să-şi dezvolte afacerea şi să acceseze fonduri nerambursabile în vederea construirii unei hale moderne şi să încerce distribuţia internaţională.

”Eu nu uit de unde am plecat şi de ce am plecat din România. Cu multă muncă, şi ceva economii poţi să reuşeşti şi în România. Este drept că sunt momente când toată birocraţia de care te loveşti te descurajează, dar dacă faci cu drag ceea ce faci, nu poţi să renunţi. Acum prepeliţele sunt parte din familie. Toate ziua sunt printre ele. Sunt păsări care nu suportă să fie stresate, le trebuie lumină, linişte şi multă curăţenie pentru a fi productive”, spune Luminiţa.

