Un nou început - predare de ştafetă în Lions&Leo Club Drobeta Turnu Severin

Leo Club Drobeta Turnu Severin a marcat, marţi, 25 iunie, un nou început, printr-o festivitate oficială de predare a mandatelor conducerii alese care şi-a intrat în atribuţii începând cu 1 iulie a.c. Echipa care s-a aflat timp de un an la cârma Clubului Leo, în frunte cu Astrid Manolea, a reuşit să obţină rezultate foarte bune, remarcându-se prin devotamentul pus în slujba semenilor aflaţi în nevoie. Leuţii au avut sprijinul seniorilor pe tot parcursul anului şi amintim aici pe Manuela Vasilescu şi Monica Moţ.

“Ne aflăm la sfârşitul anului lionistic şi ne uităm cu mândrie spre trecut şi cu încredere spre viitor şi facem un bilanţ al activităţilor din ultimul an. A fost un an lionistic extraordinar de bun, în care echipa Leo&Lions din Drobeta Turnu Severin s-a consolidat, a crescut. Iată că după trei ani suntem la ora actuală 107 membri. Am avut acţiuni foarte frumoase, am reuşit să înfiinţăm două filială, una la Arad care îşi axează activitatea pe susţinerea centrelor pentru persoane cu dizabilităţi mentale şi în special persoanelor suferinde de Sindrom Down. Am reuşit să înfiinţăm o filială campus pentru studenţi în Bucureşti, care sperăm ca la toamnă să devină Club.

Cu mândrie putem să spunem că avem din toamna anului acesta un reprezentant la nivel European prin persoana mea, care conduc Comisia Europeană Tânărul ambasador, iar la Convenţia Naţională de la Cluj, în urma alegerilor, am fost aleasă viceguvernator II, ceea ce înseamnă că la sfârşitul anului lionistic 2021-2022, când voi fi guvernator, Drobeta Turnu Severin va deveni capitala leonismului din România, la care vor participa peste 300 de persoane, membrii Lions din România, în jur de 300 membri Leo din România şi foarte mulţi invitaţi din străinătate. Pe noi ne bucură fiindcă prin asemenea acţiuni reuşim să promovăm şi oraşul Drobeta Turnu Severin şi judeţul Mehedinţi”, a declarat Pompilia Szellner, preşedinte fondator Lions Club Drobeta-Turnu Severin şi secretar al Districtului 124 Lions România..

Conform regulamentului internaţional, la început de an lionistic, se schimbă conducerea fiecărui club pentru a da posibilitatea tuturor membrilor să se afirme.

Cu acest prilej, a fost prezentată şi activitatea în folosul comunităţii din anul lionistic 2018-2019 a celor două cluburi, care s-au înfiinţat în anul 2016 la Drobeta Turnu Severin. Severinenii au preluat, astfel, principiile Lions Clubs International (înfiinţat în 1917 de americanul Melvin Jones) şi deviza acestuia „We serve”.

