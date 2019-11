Un bărbat din Mehedinţi, sancţionat de Poliţia Bistriţa Năsăund pentru propagandă electorală în ziua votării

Biroul Electoral Judeţean Bistriţa-Năsăud a sesizat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud, după ce Partidul Naţional Liberal a depus o plângere cu privire la faptul că în mediul online se continuă propaganda electorală.

Mai exact, liberalii au reclamat că pe o pagină de pe Facebook a fost distribuit un videoclip care promovează un anumit candidat. Oamenii legii au identificat persoana care a postat videoclipul.

”Din câte am constatat noi, se află o postare pe o pagină de Facebook denumită ‘Campanie Electorală PSD 2019’. Este un videoclip care face referire la un competitor electoral, cu menţiunea de a vota. Noi nu am putut să stabilim cine este aparţinătorul sau dacă se află în vreo culpă privind data la care a fost înregistrat respectivul material video sau când a fost publicat, însă am admis acea plângere, în sensul sesizării Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud şi acesta să ia în considerare sesizarea noastră şi să ia măsuri”, a precizat reprezentantul BEJ Bistriţa-Năsăud.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud, Crina Sîrb, poliţiştii au efectuat cercetări şi au stabilit că videoclipul la care au făcut referire reprezentanţii PNL Bistriţa-Năsăud în plângerea către Biroul Electoral Judeţean a fost postat de o persoană din judeţul Mehedinţi.

IPJ Bistriţa-Năsăud mai precizează şi urmează ca persoana care a postat videoclipul să fie sancţionată pentru continuarea propagandei electorale.

Potrivit legislaţiei în vigoare, constituie contravenţie „continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum şi sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat”. Fapta se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei.