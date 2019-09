Cele mai tari bancuri despre conducători. Şeful este ca zăpada, după ce dispare, se face vremea frumoasă

1.O blondă îi povesteşte prietenei sale:

– Ieri seară a venit şeful meu la mine acasă, în vizită şi m-a violat!

– Şi tu, tu nu te-ai apărat?

– N-am putut. Nu mi se uscase încă oja de pe unghii.

2.Angajatul îl salvează pe şef de la înec.

– Cum aş putea să îţi mulţumesc?

– Vă rog să nu povestiţi nimănui că eu am fost cel care v-a salvat de la înec!

3.Angajatul: Scuzaţi-mă, domnule, pot să vorbesc cu dumneavoastră?

Şeful: Sigur, intră, ce pot să fac pentru tine?

Angajatul: Ştiţi, sunt angajatul aceste firme de peste zece ani.

Seful: Aşa…

Angajatul: Nu vreau s-o iau pe ocolite. Aş vrea o mărire de salariu. Sunt mai multe companii care mă caută dar am zis să vorbesc cu dumneavoastră prima dată.

Şeful: O mărire? Ti-aş da o mărire de salariu, dar nu e timpul potrivit pentru asta acum.

Angajatul: Vă înţeleg şi stiu că situaţia economică curentă are un efect negativ asupra vânzărilor, dar trebuie sa luaţi în considerare că muncesc mult, am iniţiativă şi sunt loial acestei companii de peste zece ani.

Şeful: Ok, luând în considerare aceşti factori şi pentru că nu am chef să caut pe altcineva în locul tău, îţi ofer o mărire de 10% şi încă 5 zile de concediu pe an. Ce zici?

Angajatul: Excelent. Mulţumesc, domnule!

Şeful: Înainte să pleci, de curiozitate, care sunt companiile care te caută?

Angajatul: Ah… Electrica, Distrigaz, Romtelecom, ApaNova şi banca.

4.Şeful:

– Ieri ai minţit că eşti bolnav şi nu poţi veni la serviciu, iar tu te-ai dus să joci fotbal!

– N-am jucat fotbal, vă jur!… Dacă vreţi, v-arăt peştele care l-am prins!

5.Doi tractorişti scot pita, slană, bat o ceapă de roata de la tractor şi se pun să mănânce.

Vine şeful turbat de nervi şi îi întreabă:

– Voi de ce nu semănaţi?!

Unul dintre ei, nedumerit, răspunde:

– Păi… noi nu suntem fraţi!

6.Şefu' a postat pe Facebook: sunt bolnav.

Deja 17 colegi au dat like!

7.Şeful îşi cheamă angajatul în birou şi-i spune:

– Am observat că în ultima vreme cam moţăi în timpul şedinţelor. Dormi îndeajuns?

– Nu prea, răspunde acesta, şedinţele sunt tot mai scurte

8.– Şefu’, scuzaţi-mă că am întârziat, dar a trebuit să-mi duc soţia la maternitate, pentru naştere!

– Mă crezi tâmpit?! Şi săptămâna trecută ai venit tot cu scuza asta! Dar ce-i nevastă-ta, iepuroaică?

– Nu… Moaşă!

9. Un mare industriaş are o secretară nouă, blondă.

Auzind din biroul său că telefonul sună de mult timp şi nimeni nu ridică receptorul, el dă buzna furios în biroul secretarei.

– De ce nu răspunzi, domnişoară?

– Oh, lăsaţi-mă, domnule, eu nu mai răspund. Din zece telefoane, nouă sunt pentru dv.!

10.- De ce leneşii sunt cei mai bine plătiţi într-o firmă?

-Pentru că cine nu munceşte nu greşeşte, iar cine nu greşeşte, merită să fie promovat!