Cele mai bune bancuri de la şcoală. Cum explică o profesoară că se poate lua SIDA

1. Examen la fizică, subiectul: fenomenul ionizării. La sfârşitul examenului, o blondă o întreabă pe colega ei de bancă din timpul examenului:

- Tu ai ştiut?

- Perfect! răspunde aceasta.

- Să-ţi dea Dumnezeu sănătate, zice blonda, înseamnă că am ştiut şi eu, pentru că am copiat cuvânt cu cuvânt de la tine.

Enervată şi îngrijorată, bruneta care ştiuse îi spune blondei:

- Cum ai putut face una ca asta, acum o să ne prindă şi o să ne pice pe amândouă!

- Fii serioasă, îi răspunde blonda care copiase, n-o să se prindă nimeni, pentru că am mai schimbat şi eu pe ici, pe colo. De exemplu, unde tu ai pus Ion, eu am pus Gheorghe!

2. Ora de biologie, Bulă ascultă cu ochii pierduţi lecţia profesoarei:

- Corpul omenesc are în mod normal, în jur de 37 de grade Celsius, sălbăticiunile au în jur de 39 de grade, iar păsările chiar 42… Bulă, mă asculţi? Repetă ce-am zis!

- Omul are în jur de 37 de grade Celsius, când devine sălbatic are 39 de grade, iar când vede o păsărică are chiar 42!

3. Învăţătorul vrea să stimuleze fantezia elevilor si de aceea le dă de facut în clasă o compunere cu tema "Daca aş fi multimilionar...".

4. Toţi elevii, în afara de Popescu, încep să scrie febril. Învăţătorul îl întreabă:

- Popescu, de ce nu scrii nimic?

- Aştept să vină secretara, d-le învăţător.

5.- Bulă, mâine îl voi chema pe taică-tău la şcoală să vorbim despre comportamentul tău.

- Foarte bine, în sfârşit, voi afla şi eu cine-i tata!

6. Un copil îl intreabă pe tatăl său:

- Tată, tu poţi să scrii cu ochii închişi?

- Nu ştiu, să încerc.

- Bine, atunci sting lumina să îmi semnezi şi mie carnetul de note.

7. La şcoală:

Gigele, ce înseamnă compromisul?

- Doamna învăţătoare, dacă tata vrea să meargă la munte şi mama la mare, evident că mergem la mare, dar tata îşi poate lua schiurile cu el.

8. Tată, tu mi-ai povestit că odată te-au dat afară de la şcoală ?

- Da, Gelule. Dar de ce mă întrebi?

- Pentru că istoria se repetă...

9. - Mamă, un băiat m-a bătut azi la şcoală!

- Da? Şi poţi să-l identifici?

- Sigur că da, am o ureche de-a lui în ghiozdan.

10. Profesoara le explică la şcoală copiilor:

- SIDA se poate lua în relaţia ea-el, ea-ea sau el-el.

Bulă:

- Doamna profesoară, în relaţia eu-eu, există vreun risc?