Atena Adriana Groza, noul guvernator al Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării

Atena Adriana Groza şi-a început cariera profesională în 1998, în Ministerul Mediului, unde doar după câteva luni de la angajare a reuşit să facă din România primul stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, participant la Programul LIFE al Comisiei Europene.

Ulterior, a devenit responsabilă cu adoptarea acquis-ului comunitar în domeniile protecţia naturii şi organisme modificate genetic.

Aten aAdriana Groza are 51 de ani şi este din Bucureşti. Deţine un master în Biologie, obţinut la Universitatea din Bucureşti şi a absolvit Facultatea de Biologie din Capitală.

Ea apare ca autor, alături de Răzvan Theodorescu (fost ministru PSD al Culturii), al unui album cu titlul ”România în patrimoniul UNESCO”, tipărit la Editura Monitorul Oficial.

”Delta primeşte o noua şansă. Niciodată in procesul de selecţie al guvernatorului Deltei Dunării nu a existat o selecţie atât de riguroasă. Lucrurile se fac cu oameni competenţi şi valori corecte. Am încredere ca in următorii ani locuitorii din Delta Dunării şi iubitorii de natură vor primi vesti excelente cu privire la acest paradis al biodiversităţii”, a afirmat vicepremierul Dan Barna, copreşedinte USR PLUS.

Procesul de selecţie pentru funcţia de guvernator al ARBDD a început pe 4 februarie şi primul pas l-a reprezentat constituirea unui Consiliu Consultativ, condus de expertul în Project Management George Leca şi format din cele mai importante organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice, entităţi care acţionează în Deltă - asociaţii de pescari, asociaţii de protecţia mediului, colectivităţi locale.