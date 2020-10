Vizita lui Dominic Fritz, primarul ales al Timişoarei, la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş”

Conducerea spitalului i-a prezentat primarului ales, Dominic Fritz, investiţiile realizate în ultimii ani, proiectele aflate în derulare, dar şi proiectele pe termen lung şi mediu.

„ I-am adus la cunoştinţă starea în care suntem, investiţiile care s-au derulat sau se vor derula, sperăm în deschiderea dânsului, pe viitor. Am discutat atât de patologia COVID cât şi de patologia non-COVID, de investiţiile pe care dorim să le facem în patologia oncologică, pe viitor mediu.

Legat de coronavirus, totul se duce la responsabilitatea oamenilor, lupta se dă în stradă, e responsabilitatea noastră, a fiecăruia. La ATI, în afară de un loc la patologia pediatrică, totul este plin. Vom încerca să transformăm ortopedia, să revenim la primul Plan Alb, din februarie, să facem 60 de locuri, rapid, şi să preluăm, de săptămâna viitoare, secţia de recuperare cardiovasculară de la ASCAR, ca şi secţie a spitalului Babeş, acolo mai câştigăm 40 de locuri, cu 14 locuri cu oxigen. Încercăm să mai câştigăm 100 de locuri ” , a declarat Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Victor Babeş din Timişoara.

Marţi dimineaţa, Fritz a vorbit cu prefectul Liliana Oneţ, apoi cu directorul DSP Timiş despre situaţia pandemiei în Timişoara. A ajuns, apoi, la spitalul de la Pădurea Verde.