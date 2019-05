VIDEO Reacţia liberalilor din Timiş după anunţarea exit poll-ului: „Este o bucurie ponderată, raţională”

Nicolae Robu şi colegii săi au aşteptat anunţarea exit poll-ului cu televizorul fixat pe Realitatea TV. La anunţarea cifrelor, care dădeau PSD şi PNL la egalitate (25.8 la sută) şi USR-PLUS la 23 la sută, niciunul dintre liberali nu a reacţionat cu bucurie. Nicolae Robu a cerut să se mute pe România TV sau alt canal. După ce pe Antena 3 şi Digi 24 erau aceleaşi cifre, liberalii au dat pe România TV, unde exit poll-ul dădea câştigător al alegerilor PNL-ul, cu 29 la sută. Liberalii au aplaudat bucuroşi, dar Robu le-a cerut să fie ponderaţi până la aflarea rezultatelor finale.

„Este o bucurie raţională, ponderată. Aşteptăm cu calm şi cu optimism să se confirme ceea ce a rezultat la exit poll. Ne-am bucura enorm să fim partidul numărul unu. Am muncit enorm pentru asta. Am făcut proba că nimeni nu poate reprezenta mai bine interesele României în Parlamentul European decât reprezentanţii PNL pentru că PNL este partidul cu cea mai mare credibilitate pe plan internaţional”, a declarat Robu, care le-a mulţumit românilor pentru prezenţa la vot. „Este foarte bine că a crescut spiritul civic şi sper să se menţină ridicat şi pe viitor, a declarat Robu.

Liderul PNL Timiş i-a felicitat şi pe USR-işti pentru rezultatul obţinut. „Este limpede că s-au produs schimbări esenţiale în compoziţia electoratului, ceea ce nu este surprinzător decât prin proporţiile acestor schimbări. Noi, mai ales cei care şi trăim în aceste oraşe mari, cu companii mari, unde sunt tineri care relaţionează între ei şi îşi propun ţeluri comune. Ştiam că va fi o creştere a unei forţe mai nou apărute, USR – PLUS, ştiam lucrul acesta. Coroborat această creştere cu prezenţa slabă, totuşi, în mediul rural şi urban mic a făcut ca scorul acestei alianţe să fie unul foarte bun. Este limpede că este un scor foarte bun pentru care nu pot decât să îi felicit pe cei ce au meritul obţinerii lui”, a declarat Nicolae Robu.

Întrebat ce se va întâmpla dacă USR-PLUS va câştiga alegerile din Timiş, în defavoarea PNL, Robu a declart că nu vrea să discute această ipoteză. Referitor la relaţia cu USR-PLUS, cu ai căror lideri s-a contrat dur, Robu a declarat că „poate poporul român va vrea să avem alianţe”. „Eu nu am ce să îmi reconsider pentru că am respectat electoratul USR, în bună măsură îl şi cunosc. Am reacţionat de fiecare dată la atitudine incorectă a unor lideri. Ei trebuie să înţeleagă că adversarul USR – PLUS nu este PNL, ci PSD şi noi liberalii trebuie să înţelegem că adversarul PNL nu este USR – PLUS, ci PSD. Poate poporul român va vrea să avem alianţe. Păi dacă noi ne aruncăm cuvinte grele, va fi mai greu să funcţioneze aceste alianţe, dar nu sunt omul care să se lasă călcat de către nimeni şi pentru nimic”, a declarat Nicolae Robu.

