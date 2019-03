VIDEO Maria Grapini, despre numărătoarea voturilor pentru Kovesi: „Doamna aceea care a smuls buletinele de vot este foarte supărată pe mine“

Prezentă joi la Consiliul Judeţean Timiş pentru o întâlnire a ministrului Muncii cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai ONG-urilor din domeniul social, Maria Grapini a răspuns, la solicitarea „Adevărul”, celor care o critică în urma prestaţiei de la audierea Codruţei Kovesi din Comisia LIBE. „Am fost şi intens lăudată. Asta nu spuneţi”, se revoltă Grapini.

În privinţa întrebărilor adresate lui Kovesi, Grapini spune că una dintre ele, prima, nu i-a aparţinut, fiind prestabilită, în urma tragerii la sorţi stabilindu-se că Laura Codruţa Kovesi este aceea căreia Grapini trebuie să îi adreseze întrebarea. „Eu am analizat fără subiectivism dosarele celor trei candidaţi. Eu nu am ştiut cui o să pun întrebarea. Mie mi-a căzut să pun întrebarea candidatului 3. Nu aveam habar cine e candidatul 3. Poate nu ştiţi, dar întrebările le-am primit de la secretariatele grupurilor politice. Am primit întrebarea scrisă”, susţine Grapini, potrivit căreia celelalte întrebări au fost adăugate de la ea.

„Pentru că mi-a mai rămas timp, că aveam un minut, şi pentru că era doamna Kovesi, dar şi dacă era alt candidat, spuneam: ce aţi face dacă un candidat nu ar avea gradul profesional, dacă ar fi pus sub acuzare şi dacă candidatul ar fi fost demis profesional cu avizul CCR, consideraţi că acest candidat ar trebui să fie….Fiind chiar doamna Kovesi şi pentru că în acea zi venise de la CSM respingerea recursul doamnei Kovesi pe motiv că de ce nu i se dă gradul profesional, am întrebat: ce părere aveţi de răspunsul CSM care vă refuză gradul? Răspunsul a fost nesincer, ca să nu spun că a minţit”, a declarat Grapini.

„Eurodeputaţii germani nu au fost înjuraţi”

Maria Grapini a explicat şi motivele pentru care a votat împotriva unui candidat român. „Dacă dumneavoastră îmi cereţi să fiu subiectivă doar pentru că e din România, eu acolo alegeam în numele Comisiei LIBE a Parlamentului European, nu a Parlamentului Naţional. Aţi constatat că eurodeputaţii germani nu au fost înjuraţi, şi foarte vulgar, deşi nemţii nu şi-au votat propriul candidat. Ori mie mi se pare corect să nu mi se ceară să fiu incorectă în aprecierea unor dosare, mai ales că ştim bine situaţia de aici. Doamna are nişte încurcături”, a declarat Grapini.

Numărătoarea: „Doamna aceea este foarte supărată pe mine”

În privinţa imaginilor de la numărarea voturilor, devenite virale pe internet, Maria Grapini are o versiune proprie. „Doamna aceea care a smuls pur şi simplu buletinele este foarte supărată pe mine pentru că este iniţiatoarea rezoluţiei împotriva României. Mai mult, ea a cerut activarea articolului 7. În momentul în care eu am luat cuvântul pe rezoluţie, şi avem 2,8 milioane de români care au apreciat acea intervenţie a mea, când a văzut că sunt în comisia de numărare a fost foarte nervoasă, dar dacă vă uitaţi la înregistrare o să vedeţi că doamna Monica Macovei şi colegul de la ALDE nu au schiţat niciun gest pentru că nu aveau de ce. Erau 50 de buletine, numărasem 22 pentru domnul din Franţa, twenty two, i-am spus clar. Unul era anulat şi unul era pentru neamţ. Nici nu mai trebuia să numărăm pentru că ştiam clar că 26 sunt ale doamnei Kovesi. De ce s-a mai numărat o dată? Să vedem dacă nu mai este vreunul anulat. Doamna nu a suportat ideea ca la doamna Kovesi să nu numere ea pentru că a fost o susţinătoare foarte pe faţă şi a fost o critică a României pe filiera doamnei Macovei. Să spună cineva că Grapini a vrut să fure. E comic să spui că a vrut a se fura”, a mai declarat Grapini.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: