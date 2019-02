VIDEO Cum i-a fost redusă la minimum pedeapsa aplicată unui tânăr care s-a filmat conducând prin faţa Poliţiei, pe ritmuri de manele

Căldăraş Ioan, zis David Turcu, membru al unei familii de romi din Lugoj a fost trimis în judecată pentru conducere fără permis după ce s-a filmat conducând prin Lugoj, inclusiv prin faţa sediului Poliţiei, deşi nu deţine permis de conducere. Căldăraş a fost reclamat la Parchet de un membru al unui clan rival, care a pus la dispoziţia poliţiştilor şi alte înregistrări cu Căldăraş conducând fără permis prin Lugoj. Prima fază a procesului s-a judecat la Judecătoria Lugoj, unde Căldăraş a primit un an şi jumătate de închisoare cu executare. Judecătorul de la Lugoj a reţinut că Ioan Căldăraş s-a sustras urmăririi penale şi judecăţii, plecând din ţară. În faza de apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Timişoara, Căldăraş s-a prezentat în faţa instanţei. Inculpatul nu a recunoscut acuzaţiile, depunând la dosar un permis eliberat în Belgia. Din ancheta judecătorească a reieşit că permisul eliberat de autorităţile belgiene era o preschimbare a unui permis românesc eliberat în 2014.





În urma verificărilor din baza de date a IGPR a reieşit clar că pe numele lui Căldăraş nu a fost eliberat niciodată un permis de conducere eliberat de autorităţile din România. Asta înseamnă că, cel mai probabil, actele în baza căruia Căldăraş a obţinut permisul belgian au fost falsificate. Mai mult decât atât, în timpul procesului de la Curtea de Apel Timişoara, după ce a fost audiat de judecătorii români, Căldăraş a fost arestat în Italia pentru infracţiuni cu violenţă, aflându-se la momentul pronunţării sentinţei încarcerat în Penitenciarul Vicenza.

În ciuda acestor situaţii, judecătorii Curţii de Apel Timişoara i-au redus lui Căldăraş pedeapsa de la un an şi şase luni aplicată de Judecătoria Lugoj la un an, minimum prevăzut de lege. „Instanţa va av ea în vedere gradul de pericol social al faptei comise , prin fapta sa inculpatul aducând atingere relaţiilor sociale referitoare la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice şi rularea pe acestea doar de către persoane care au cunoştinţe în domeniul rutier, testate urmare a absolvirii examenului pentru obţinerea permisului, dar şi împrejurarea că inculpatul este la primul contact cu legea penală, nefiind cunoscut cu antecedente penale. În această ordine de idei, instanţa de apel apreciază că se impune diminuarea pedepsei la care va fi condamnat inculpatul la nivelul minimului special prevăzut de lege pentru fapta comisă, respectiv reducerea de la 1 an si 6 luni închisoare la 1 an închisoare”, se arată în sentinţa Curţii de Apel Timişoara.

Magistraţii care i-au redus pedeapsa lui Căldăraş de la un an şi şase luni la un an au considerat că circumstanţele agravante din cazul lui Căldăraş atrag după sine executarea pedepsei în regim de detenţie. „În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedeps ei instanţa de apel are în vedere în primul rând împrejurarea că după audierea inc ulpatului de către instanţa de apel acesta a fost arestat de către autorităţile italiene, urmare a comiterii unor infracţiuni violente pe teritoriul Italiei. Prin urmare, împrejurarea că inculpatul este urmărit penal de autorităţile române şi că împotriva lui exista o hotărâre de condamnare , chiar nedefinitivă, la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 l uni, nu l-a determinat pe inculpat să îşi conformeze conduita regulilor de convieţuire socială şi să aibă un comportament corespunzător în societate”, se arată în sentinţa finală pronunţată de Curtea de Apel Timişoara.

Judecătorii au decis condamnarea cu executare a lui Căldăraş şi pentru că a încercat să inducă în eroare instanţele de judecată, „prezentându-le un act, respectiv permisul de conducere eliberat de autorităţile belgiene, cu privire la care autorită ţile judiciare au reclamat neconformitatea cu realitatea”. De asemenea, judecătorii au avut în vedere la pronunţarea pedepsei cu executare şi „nepăsarea inculpatului şi atitudinea ofensatoare manifestată la adresa organelor de poliţie, rulând pe drumurile publice în mod repetat cu diverse autoturisme, deşi nu poseda permis de conducere, atitudine pe care inculpatul şi-o baza pe notorietatea sa şi pe lipsa unor reacţii ferme din partea organelor judiciare”.

„Postarea imaginilor ce-l surprindeau conducând pe drumurile publice pe reţelele de socializare, căutarea unor trasee de plimbare în dreptul instituţiilor şi în dispreţul acestora, precum şi popularizarea imaginilor ce îl înfăţişau în aceste ipostaze, impune executarea pedepsei în detenţie pentru ca inculpatul să reflecte asupra atitudinii sale pe care să o conformeze respectării valorilor sociale ocrotite de lege”, se mai arată în sentinţa Curţii de Apel Timişoara.

