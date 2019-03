VIDEO Cinci nume noi confirmate la Diskoteka Festival. Bilete la jumătate de preţ pentru grandiosul eveniment de la Timişoara

În perioada 31 mai, 1 şi 2 iunie, pe stadionul “Dan Păltinişanu” din Timişoara, va avea loc Diskoteka, cel mai mare festival dedicat muzicii anilor ‘80 şi ‘90.





Timp de trei zile vor răsuna hituri ale unor artişti care au făcut furori în rândul unei generaţii întregi.

Pe lângă vedetele anunţate deja de organizatori, au apărut cinci nume noi. Este vorba de americanii de la La Bouche (cu ale lor hituri „Be my Lover”, „Sweet dreams” şi „Tonight is the Night”, Maxx (cu hituri precum „Get A Way”, „No More (I Can’t Stand It)”, „You Can Get It” sau „Move Your Body”, Baccara (trupă care a vândut 16 milioane de copii ale piesei „Yes, Sir, I can boogie”), Lian Ross („Say You'll Never” este cel mai mare hit al ei).





Nu în cele din urmă, la Timişoara vine şi Herb McCoy de la Bad Boys Blue, o trupă care nu mai are nevoie de prezentare.











Printre cei care vor cânta la Timişoara se mai află nume precum Modern Talking, Ace of Bace, CC Catch, Alphaville, Sandra, Nana, Haddaway, No Mercy, Sabrina, Mr President, Captain Jack, Dr Alban, Boney M, Ricchi e Poveri, East 17, Admiral C4C, Alexia, Snap, C-Block. Nu vor lipsi nici trupele româneşti care au făcut furori în anii ’90-2000.





Pe stadionul “Dan Păltinişanu” vor exista cinci scene şi spectatorii vor avea show-uri de dimineaţa până seara. De la ora 22.00 va fi cel mai spectaculos moment, care cuprinde recitatul serii.

Organizatorii au pus în vânzare 45.000 de abonamente valabile pe cele trei zile, iar până la această oră au fost vândute peste 25.000 de bilete.

De astăzi, organizatorii au pus în vânzare abonamente cu 50 la sută reducere. Astfel, acestea costră între 300 şi 600 de lei, în funcţie de sector, iar biletele în zona VIP costă 800 de lei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: