Un om de afaceri a împuşcat mortal un câine aflat lângă stăpâna lui într-o pădure de lângă Timişoara: „Dintr-odată s-a prăbuşit la picioarele mele“

La ultima şedinţă a Consiliului Local Moşniţa Nouă a participat şi scenografa Dorothea Iordănescu, căruia un vânător i-a împuşcat căţelul, în pădurea Bistra. Tânăra a fost însoţită de mai mulţi iubitori de animale din Timişoara, activişti şi reprezentanţi ai unor ONG-uri pentru protecţia animalelor.





La începutul lunii, mai exact în 11 decembrie, cântăreaţa şi scenografa timişoreană Dorothea Iordănescu a plecat cu câinii ei în pădurea Bistra, de lângă oraşul Timişoara, aflată pe raza teritorială a comunei Moşniţa Nouă. La un moment dat, în faţa ochilor ei, câinele a fost împuşcat mortal de către un vânător.

Căţeluşa Diana avea aproape nouă ani, şapte dintre ei petrecând-o cu Dorothea, care a salvat-o dintr-un sat sărăcăcios de pe Cheile Nerei.

“Dolly tropăia cu limba scoasă, Lupu venea şi el cu noi agale, Tasha era vrăjită de natură. Ridic privirea şi-o văd venind în fugă (pe căţeluşa Diana, n. r.), către noi. Încă doi paşi până să ajungă la mine. Brusc, două sunete asurzitoare ne-au derutat peste măsură. O clipă, am îngheţat. Am ţipat. Am văzut-o cum s-a-ntors, răsucindu-se, către stomac. Şi-apoi, cu ochii-i ieşiţi parcă din orbite, a făcut un salt către noi. Din toţi plămânii. În doi paşi am ajuns la ea. Ea era ţeapănă de durere, muşchii-i zvâcneau necontrolat.Ţipam. Urlam. Dintr-odată s-a prăbuşit la picioarele mele. S-a uitat, cu faţa desfigurată de durere-n timp ce urlam din toţi rărunchii… Fug. Ajung până la foişor, de unde cobora un bărbat. Am scos telefonul brusc şi l-am fotografiat. M-am întors la Diana plângând. M-am trântit lângă ea, şi-am văzut-o cum a tresărit, cum m-a perceput, simţit. S-a uitat în sus- şi…s-a dus”, a povestit Dorothea, pentru Tabu.ro.



Replica vânătorului a fost “ce cauţi femeie singură, noaptea, prin pădure?”, deşi era de abia ora 16.00, iar afară era lumină.

Dorothea Iordănescu a anunţat poliţia, iar oamenii legii l-au identificat pe vânător. Este vorba Dan Haidău, patronul firmei DK Imobiliare SRL Moşniţa, care avea autorizaţie pentru a vâna în acel loc, la data şi ora producerii incidentului.

Pădurea care se vrea un parc de agrement

Conform unui act emis de Consiliul Local în 2017, pădurea Bistra a fost declarată pădure de agrement, adică “zonă împădurită în care se realizează diferite lucrări în vederea creării unui cadru adecvat pentru petrecerea timpului liber”, după cum spune Legea 24/2007 privind spaţiile verzi. S-a făcut această regulă pentru ca administraţia locală să poată să atragă fonduri pentru investiţii în amenajare.

Cu toate acestea, în acest moment viaţa oamenilor este pusă în pericol. O dovedeşte şi cazul Dorotheei Iordănescu, care a trecut prin clipe de groază după ce vânătorul i-a împuşcat câinele.

La ultima şedinţă a Consiliului Local Moşniţa Nouă a participat şi un grup de iubitori de animale din Timişoara, activişti şi reprezentanţi ai unor ONG-uri pentru protecţia animalelor, alături de Dorothea Iordănescu, pentru a ridica problema vânătorii în pădurea Bistra.

„Nu ştiam că dacă voi călca în această pădure risc să îmi şuiere glonţul pe la urechi. Asemenea cazuri s-au mai rapetat, oamenii se simt în pericol, fie pentru vieţile lor, fie pentru vieţile animalelor lor. Dacă vreţi să faceţi o pădure de agrement, trebuie să încetaţi vânătoarea. Sunt două lucruri absurde şi incompatibile...Eu sunt profesoară. Plănuiam să mergem cu copiii în această pădure. E descurajant. Aveţi această pădure frumoasă care merită protejată şi în care oamenii se simt în pericol. Niciodată nu am văzut un semn prin care oamenii sunt anunţaţi că accesul e interzis. Nimeni nu ştie”, a spus Maria Crista.





Subiectul legat de pădurea Bistra de la minutul 13.00



"Nu intraţi în pădure pentru că e pericol"

Florin Bucur, primarul comunei Moşniţa Nouă, a explicat că pădurea Bistra nu este deocamdată deschisă pentru agrement.





„Sincer, chiar îmi pare de familia care a avut probleme. Dar vreau să fac câteva precizări. Nu se poate intra în pădure decât cu autorizaţie. Lumea a perceput această pădure în aşa fel încât e la liber dacă am transformat-o în pădure-parc. Există o hotărâre de consiliu local, dar ca să ajungi să ai o pădure-parc mai sunt paşi de făcut. E doar primul pas, mai e mult până să ajungem acolo. Până atunci, pădurea nu e liberă. Cei care sunt pe fondurile de vânătoare au autorizaţie pentru ceea ce fac acolo, nu le primesc de la noi, de la primărie. Noi suntem proprietarii pădurii, dar este în administare la Ocolul Silvic Stejarul. Pădurea nu este la liber în momentul acesta! Nu intraţi în pădure pentru că e pericol. Aceşti oameni primesc autorizaţii să vâneze în pădurea Bistra. Voi trage un semnal de alarmă şi către administratorul pădurii, să pună semne peste tot, în fiecare zonă de acces, că e interzisă intrarea în pădure fără să fi anunţat acest lucru”, a spus Florin Bucur.

Acesta a atras atenţia că nici după ce se va face un regulament clar, nu se va putea intra în orice împrejurare în pădure.

„Această pădure va fi amenajată cu alei, dar te poţi rătăci în pădure. În pădurea asta avem animale sălbatice, sunt porci mistreţi, sunt şacali, animale care îţi pun viaţa în pericol. E o problemă”, a mai spus Bucur.