Un fost consilier în Guvernul Cioloş a trecut de la PLUS la PNL: „Trebuie să ieşim din bula de autosuficienţă şi elitism“

Specialist în sănătate, fost consilier de stat al premierului Dacian Cioloş şi fost coordonator al campaniei „Oameni noi”, Raul Pătraşcu a fost prezentat luni, la sediul PNL Timiş, în noua sa calitate de membru PNL. Raul Pătraşcu a declarat că a fost convins să se transfere la PNL în urma mai multor discuţii avute cu primarul Timişoarei, Nicolae Robu. Pătraşcu a declarat că decizia de a trece la PNL vine după mai multe luni în care a simţit că ideile sale de reformare a sistemului sanitar sunt îngrădite în PLUS.

„Am decis să vin la PNL pentru că eu am considerat că la PNL pot să îmi pun mai bine în valoare toate experienţele şi cunoştinţele acumulate de-a lungul timpului, inclusiv idelile pe care le am pentru o reformă în sănătate. Eu lucrez de peste un an de zile cu specialişti din toată ţara la un plan de reformă în sănătate. Am considerat că există o masă critică de oameni serioşi la PNL care pot şi fac chestii concrete. Am considerat că voi avea mână liberă să îmi pun în valoare aceste idei”, a spus Pătraşcu.

Întrebat dacă crede că PNL va putea colabora cu USR şi PLUS, Pătraşcu a sugerat că acest lucru este posibil dacă foştii săi colegi ies din „bula de autosuficienţă şi elitism”. „Eu consider că dreapta trebuie să fie unită. Trebuie să ieşim din această bulă de autosuficienţă şi de elitism. Eu nu mă consider superior nimănui pentru că, vezi Doamne, am licenţă la Yale. Nu consider benefică o atitudine de autosuficienţă şi de elitism. Chiar dacă sunt tânăr şi sunt om nou, nu neg experienţa şi înţelepciunea celor dinaintea mea pentru că am avut mulţi mentori români. Am venit în PNL pentru că vreau să îmi pun în slujba oamenilor experienţele şi ideile pe care le am”, a declarat Pătraşcu.

Fostul consilier al lui Dacian Cioloş a declarat că ultima discuţie cu Dacian Cioloş despre plecarea sa din PLUS a avut-o duminică, iar fostul premier i-a urat succes. „Atât timp cât am fost acolo şi am considerat că nu sunt îngrădit, am dat totul pentru colegii cu care am făcut echipă”, mai declarat Pătraşcu, care la ora anunţului privind trecerea la PNL încă avea pe pagina sa de Facebook poza de profil cu Alianţa 2020.





CV-ul lui Pătraşcu de pe site-ul Platformei România 100

Potrivit prezentării, încă disponibile pe site-ul www.ro100.ro, Raul Pătraşcu este absolvent al Universităţii Yale cu diplomă de licenţă în chimie şi al Universitatăţii de Vest din Timişoara, cu diplomă de master în fizică. „În timpul facultăţii, a fost preocupat de cercetarea medicală privind cancerul, colaborând cu specialişti importanţi din centre de cercetare şi spitale precum Johns Hopkins şi Yale-New Haven Hospital. După absolvire, a fost consultant pentru fondul de investiţii al firmei de consultanţă McKinsey & Company. De asemenea, a oferit servicii de consultanţă ONG-urilor şi entităţilor corporative, cum ar fi The Journal of Young Investigators, Laboratorium sau Asociaţia Salvaţi Copiii. De asemenea, Raul a fost consilier de stat în domeniul politicilor de sănătate la Cancelaria Primului Ministru Dacian Cioloş. În prezent, Raul face parte din echipa de cercetare a noului Centrul de Medicină Genomică de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş” din Timişoara”, se arată în CV-ul lui Pătraşcu de pe site-ul Platformei România 100.

