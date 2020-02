Tânărul care şi-a ucis iubita într-un parc din centrul Timişoarei va fi judecat pentru omor cu premeditare

Cosmin Titiş, tânărul din Lupeni, judeţul Hunedoara, care şi-a ucis iubita cu mai multe lovituri de cuţit va fi judecat pentru omor cu premeditare. Procurorii au finalizat rechizitoriul şi l-au trimis în judecată pe tânărul care a comis crima în urma unei crize de gelozie. „La data de 20.09.2019, în jurul orelor 19:15, pe fondul geloziei, în parcul situat în spatele Catedralei Mitropolitane din municipiul Timişoara, inculpatul i-a aplicat victimei P.M.K. mai multe lovituri de cuţit, în diferite zone ale corpului, în urma acestor lovituri victima suferind leziuni traumatice grave care au condus la decesul acesteia”, arată procurorii, potrivit cărora Titiş a comis fapta în stare de recidivă postexecutorie.

După crimă, mama tânărului declara pentru „Adevărul” că nu înţelege ce l-a determinat pe fiul ei să comită crima. „Ei s-au iubit, au trăit împreună. Nu ştiu ce s-a întâmplat. S-au certat, ea şi-a găsit alt iubit, gelozie. Nu ştiu ce să zic. Ea avea o prietenă în Timişoara, a fugit de el, nu ştiu. Luni seara, când am fost eu la Lupeni, el vorbea cu ea pe Whatsapp. Vorbeau foarte frumos: gâza mea, iubita mea. Mă înţelegeţi cum sunt? Sunt terminată. Mă gândesc şi la familia fetei, şi la copilul meu. Cum a putut să facă aşa ceva. Îmi pare foarte rău pentru că eu am ţinut la fata asta. Anul trecut era aici în Spania. Eu am ţinut foarte mult la ea, era ca din familie. Îmi pare foarte rău pentru familia ei că suferă”, a declarat Herminka Titiş pentru „Adevărul”, după producerea crimei.